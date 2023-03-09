حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 9-3-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى مستويات آواخر العشرين على القاهرة الكبرى والدلتا وخليج السويس في أجواء دافئة إلى حارة نسبيًا بالنهار وباردة ليلًا، وتصل إلى حدود الثلاثين بمناطق الصعيد في أجواء حارة نهارًا وباردة ليلًا، بينما تكون الأجواء شتوية معتدلة ودافئة على سواحل المتوسط وباردة ليلًا .

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، واستقرار نوعي للرياح مع نشاط خفيف، ليسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، لذا نصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفي الخفيفة نهارًا مع مراعاة اصطحاب الجاكت في أوقات الصباح الباكر وأوقات الليل خاصة المتأخرة .

درجات الحرارة المتوقعة