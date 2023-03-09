الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 9-3-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى مستويات آواخر العشرين على القاهرة الكبرى والدلتا وخليج السويس في أجواء دافئة إلى حارة نسبيًا بالنهار وباردة ليلًا، وتصل إلى حدود الثلاثين بمناطق الصعيد في أجواء حارة نهارًا وباردة ليلًا، بينما تكون الأجواء شتوية معتدلة ودافئة على سواحل المتوسط وباردة ليلًا .

 وتعرض «الدستور» في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة. 

حالة الطقس اليوم 

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، واستقرار نوعي للرياح مع نشاط خفيف، ليسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

موعد بداية فصل الصيف ٢٠٢٣ وفقًا للحسابات الفلكية ..خلال سطور

موعد بداية فصل الربيع 2023 وانتهاء الشتاء

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، لذا نصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفي الخفيفة نهارًا مع مراعاة اصطحاب الجاكت في أوقات الصباح الباكر وأوقات الليل خاصة المتأخرة .

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 درجة مئوية نهارًا، 14 درجة ليلًا.
  • السواحل الشمالية 22 درجة مئوية نهارًا، و13 درجة ليلًا.
  • شمال الصعيد 26 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و15 درجة ليلًا.
  • جنوب الصعيد 30 و 19 درجة ليلًا .
txt

كم أمشير اليوم 2023 حسب التقويم القبطي وموعد انتهائه؟

 

الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

ارتفاع عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 9-3-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 9-3-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 9-3-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 9-3-2023

أسعار الحج السياحي 2023 والبرنامج الاقتصادي والبري ومواعيد التقديم

صلاحيته تصل لشهور وسعره أرخص.. كل ما تريد معرفته عن بيض البودرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية