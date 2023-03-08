الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بورصة برلين السياحية ITB.. الجناح المصرى يحظى بإقبال ملحوظ من الزائرين

جريدة الدستور

عقب افتتاحه اليوم للجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB والتي تستمر فعالياتها فى العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، قام السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بجولة داخل الجناح.

وقد حضر السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبدالله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذ محمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

وخلال الجولة، التقى الوزير بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة، وتحدث معهم عن آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الألمانية بصفة خاصة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح خلال أيام البورصة، ومقدمًا لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة.

وحرص الوزير خلال لقائه معهم على التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص للنهوض بصناعة السياحة في مصر ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها.

من جانبهم، قدم العارضون الشكر لوزارة السياحة والآثار على جهودها في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظين من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها بورصة برلين السياحية ITB حضوريًا منذ أزمة فيروس كورونا، حيث إنها كانت تُعقد افتراضيًا منذ هذه الأزمة.

وتُقام بورصة برلين السياحية ITB سنويًا، وتعد أهم وأكبر تجمع سياحي عالمي، حيث يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180 دولة ويزوره أكثر من 170 ألف زائر منهم 110 آلاف زائر مهني إلى جانب 1000 من كبار المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى التواجد الإعلامي لأكثر من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.

كما أن مصر تشارك في بورصة برلين السياحية ITB بشكل سنوي منذ عام 1971 حيث تشارك بها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنويًا، وكانت مصر ضيف شرف البورصة عام 2012.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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