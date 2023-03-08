الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأحد.. «الأوقاف» تُطلق فعاليات الدورة الدولية لعلماء وأئمة 3 دول إفريقية

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، عن انطلاق الدورة الدولية لعلماء وأئمة دول تنزانيا وبوركينافاسو والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من أئمة أوقاف مديريتي شمال سيناء والبحر الأحمر عبر برنامج zoom على مدار يومي 12و 13 مارس الجاري.

يحاضر في اليوم الأول، الدكتور عبدالفتاح غنيمة، أستاذ التاريخ والفلسفة بجامعة المنوفية، حول مخاطر الإرهاب.

وفي اليوم الثاني، يحاضر الدكتور محمد عمر، أستاذ الأديان بكلية الدعوة الإسلامية، حول مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته. حيث تستمر الدورة يومي الأحد والاثنين.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها الدائم على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها. 

فى سياق آخر، قالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إنه اهتمامًا بدور المرأة في المجتمع تم تخصيص درس للسيدات يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر بجميع المساجد الكبرى التي ليس بها ملتقى للواعظات، وإيمانًا بحق الطفل في التنشئة الفكرية السوية تم تخصيص درس يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر للنشء بجميع المساجد الكبرى.

وتابعت الأوقاف أنه على جميع المديريات موافاة الإدارة العامة للإرشاد بأسماء المساجد التي ستقام بها دروس السيدات واسم الواعظة أو العالم أو الإمام، وكذلك دروس النشء واسم الإمام أو الواعظة في موعد أقصاه الأحد القادم 12 /3/ 2023م.

فى سياق آخر، قالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إنه اهتمامًا بدور المرأة في المجتمع تم تخصيص درس للسيدات يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر بجميع المساجد الكبرى التي ليس بها ملتقى للواعظات، وإيمانًا بحق الطفل في التنشئة الفكرية السوية تم تخصيص درس يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر للنشء بجميع المساجد الكبرى.

وتابعت الأوقاف أنه على جميع المديريات موافاة الإدارة العامة للإرشاد بأسماء المساجد التي ستقام بها دروس السيدات واسم الواعظة أو العالم أو الإمام، وكذلك دروس النشء واسم الإمام أو الواعظة في موعد أقصاه الأحد القادم 12 /3/ 2023م.

الأوقاف إنطلاق الدورة الدولية علماء أئمة تنزانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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