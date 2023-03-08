اختيار 15 فيلمًا للمشارك فى مسابقة الطلبة بمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام

وقع اختيار إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، علي 15 فيلمًا لتشارك ضمن مسابقة أفلام الطلبة في دورته الـ 24.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الأفلام المشاركة في مسابقة الطلبة..

"عاصفة السايتوكين"

الفيلم من إخراج أحمد جمال وأحمد معوض وحسام وليد وعبدو سمير وكريم سليم ومحمود حجازي ومني فاروق ومدته 62 دقيقة.

وتدور أحداثه حول سبعة طلاب بمدرسة سينما جيزويت القاهرة، راقبوا فيه كيف عاشوا وتأثروا بجائحة كورونا.

"نون"

الفيلم من إخراج رنيم أبو يمن وندى سالم ومدته 19 دقيقة، ويناقش ما تمر به الفتيات والسيدات في مراحل عمرية مختلفة من تحديات.

"احذر الوقوف المتكرر"

الفيلم من إخراج أمنية أبوالنور ومدته دقيقتان والفيلم تجسيد لحياة من وجد نفسه وسط الطريق يركض في أي اتجاه لا يعرف الوقوف.

"البروفة"

الفيلم من إخراج معتز علاء ومدته 4 دقائق، وتدور أحداثه حول اللحظات الأخيرة قبل وصول موكب السيد المدير حيث يستعد يوسف لإلقاء كلمة.

"اليوم اللي شوفتك فيه"

الفيلم من إخراج محمد هاني ومدته 10 دقائق وتدور أحداثه حول “سيف” وهو شاب في منتصف العشرين يعاني من رتابة الحياة وعزلتها، ويرى فتاة في نافذة العمارة المحاورة.

"بخاف تنساني"

الفيلم من إخراج أمنية سويدان ومدته 6 دقائق، وتقدم المخرجة خلاله محاولة لتذكر جدتها الراحلة من خلال ذكريات مشوشة وقصاصات قماش وأغنية اعتادوا أن يغنوها سويا.

"دار الأمل المنير"

الفيلم من إخراج هند اشرف ومدته 17 دقيقة وتدور أحداثه حول علياء السمنوطي وهي مديرة دار لرعاية المسنين، رجال، أحدهما يريد أن يلحق شقيقه الأكبر في هذه الدار ولكن تحدث مفاجأة.

"رد علي صمت مستمع"

الفيلم من إخراج علي نجاتي ومدته 17 دقيقة، وتدور أحداثه حول "عماد" وهو شاب متلعثم يذهب إلى استوديو لتسجيل مقطوعة موسيقية ليجد نفسه محبوسا في غرفة التسجيل بينما مهندسة الصوت "نانسي" على الجانب الآخر في غرفة الكنترول من وراء الزجاج الفاصل تقرر إنهاء حياتها.

"ساعة لقلبك"

الفيلم من إخراج أحمد ابوقمر ومدته 15 دقيقة ويدور حول المستقبل القريب جدا وسط مجتمع بائس عاطفيا، تعاني يارا في عملها بتقديم مساعدات عاطفية من خلال خدمة مستحدثة ولكن تأخذ منعطفا مظلما.



"شقة المبتديان"

الفيلم من إخراج محي الدين يحي ومدته 11 دقيقة وتدور أحداثه حول هدى، وهي إمرأة في الستينات من عمرها تعود الى منزلها القديم المهجور في شارع "المبتديان" بعد وفاة زوجها لتعيش فيه بمفردها، على الرغم من رغبة ابنتها.



"عيب صناعة"

الفيلم من إخراج محمد ناصف ومدته 14 دقيقة، وتدور أحداثه حول صبي يذهب للعمل كمساعد لأخيه الأكبر في أعمال البناء فيعيش ليلة لن ينساها.

"في هذه الأوقات العصيبة"

الفيلم من إخراج محمد شريف ومدته 21 دقيقة، وتدور أحداثه حول "أشرف" مهوس بالهالك الوشيك بفعل مذنب السماء يطارده في الأحلام ويلوم نفسه عليه.

"هنا أم هناك"

الفيلم من إخراج جهاد علم الدين ومدته 12 دقيقة ويدور الفيلم حول حب المدينة وكرهها حيث تحاول فتاتان سكندريتان، يجمعهن حب السينما وألم الغربة تحديد حقيقة شعورهن تجاه القاهرة.



"وقت بدل ضائع"

الفيلم من إخراج محمود رمضان ومدته 28 دقيقة ويغوص الفيلم في رحلة عبر تاريخ عائلتين مختلفتين لكن متصلتان برابط رفيع غريب، نبحث فيها عن إجابات لتقودنا فقط إلى مزيد من الأسئلة.

"32 أبوالمحاسن الشاذلي"

فيلم للمخرجة مي زيادي ومدته 10 دقائق وتحاول المخرجة من خلاله توثيق ذكرياتها هي وعمتها أثناء الانتقال للمعيشة في بيت جديد.

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.