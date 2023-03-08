الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الثالث.. استمرار فعاليات المؤتمر الدولى للهندسة الإنشائية بجامعة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استمرت لليوم الثالث على التوالى، فعاليات المؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية “ICASGE'23” في نسخته الخامسة تحت عنوان "تشكيل المستقبل من خلال الجمع بين المعرفة والتقنيات المتقدمة".

ويعقد المؤتمر برعاية كلية الهندسة بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، برعاية 27 مؤسسة صناعية وبحثية أكاديمية ومهنية.

وأكد الدكتور محمود ذكى أن المؤتمر يشهد مناقشات علمية ثرية فى مجال الهندسة الانشائية والجيوتقنية بمشاركة علماء وباحثين من جامعات مصرية وعربية ودولية، موضحاً أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم الهندسي والصناعة والمجتمع لتحقيق مخرجات وأبحاث تطبيقية تنافسية متميزة، لدعم  البحث العلمي، وتطوير العمل بالقطاعات الاقتصادية والصناعية.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر شهد فى يومه الثالث، 6 جلسات علمية رئيسية و46 بحثا، تناولت منشآت الطاقة المتجددة والهندسة الجيوتقنية ومشاكل وسلوك التربة والنمذجة ثلاثية الأبعاد والانفاق واستخدام الموارد الطبيعية الخضراء المستدامة والمنشآت المعدنية وأكواد البناء والتشييد وتحليل المخاطر الإنشائية للمباني.

اليوم الثالث لانطلاقه المؤتمر الدولى للهندسة الإنشائية والجيوتقنية هندسة طنطا

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وائل لطفي

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