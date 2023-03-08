الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد موسى: مصر لا تنسى شهداءها أو من يقدمون خدمات جليلة لها

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيشارك غدًا في الندوة التثقيفية الخاصة بيوم الشهيد، معقبًا: "الرئيس السيسي سيكون مع أسر الشهداء والأبطال".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية  صدى البلد، أن الرئيس السيسي يحرص على المشاركة فى هذا اليوم ليستمع إلى أسر الشهداء.

وأكد موسى أن مصر لا تنسي شهداءها ولا تنسي من يقدمون خدمات جليلة لها، لذلك وجه الرئيس بإطلاق اسم اللواء سمير فرج على محور شمال مطار الأقصر.

أوضح أن سمير فرج أحد رجال الجيش العظيم، وخدم كثيرًا في صفوف القوات المسلحة، كما يمتلك الكثير من الخدمات العلمية والتحليلية، كما يعتبر واحدًا ممن لهم خبرة، والتقى كثيرًا بالصحفيين والإعلاميين؛ حين تولى المجلس العسكري زمام الأمور، حيث كان متواجدًا في أصعب فترة مرت على مصر منذ 2011 حتى 2013، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يعلم ما قدمه اللواء سمير فرج للوطن، محور سمير فرج أحد المحاور الهامة التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي والغربي في الأقصر.

كما وجه أحمد موسى التحية للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق؛ لما له من مواقف وطنية جليلة: "هذا الرجل من الرجال المحترمين وله مواقف وطنية كبيرة، وهو موجود في الإمارات حاليًا، قاضٍ وطني كبير".

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