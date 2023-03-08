الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب بيراميدز: تغلبنا على كل الصعاب وحققنا فوزًا مهمًا أمام أسكو كارا

مدرب بيراميدز
مدرب بيراميدز

عبر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالانتصار العريض الذي حققه الفريق على حساب أسكو كارا التوجولي برباعية وتصدر قمة مجموعته في الكونفدرالية، مشيدًا بأداء اللاعبين وبطولتهم الرائعة واللعب بكل تركيز وقوة رغم صعوبة الأجواء الحارة والرطبة ومواجهة منافس قوي على أرضه ووسط جماهيره.

وحقق  بيراميدز فوزًا كبيرًا على مضيفه أسكو كارا في العاصمة التوجولية لومي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليؤمن صدارته للمجموعة بكأس الكونفدرالية، برصيد ٨ نقاط.

أوضح باتشيكو خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أن الفريق أثبت شخصيته الكبيرة في مواجهة الفريق التوجولي وفرض اسمه وتاريخه في قارة أفريقيا على المنافس، وسجل مبكرا ولم يتراجع ونجح في إضافة المزيد من الأهداف وحقق فوزا كبيرا منحه صدارة المجموعة.

وشدد على أن الوضع اختلف عن مباراة الجولة الثالثة أمام أسكو كارا في الجولة الثالثة والتي انتهت بفوز بيراميدز وحيد، خاصة أن الفريق أضاع الكثير من الأهداف والفرص السهلة، لكن الوضع اختلف في توجو وسجل اللاعبون أغلب الفرص المتاحة بعدما اعتادوا على الملعب والأجواء الحارة والرطبة.

وأشاد باتشيكو بلاعبي بيراميدز كثيرًا، مؤكدًا أن أهم صفاتهم هي التواضع الشديد واللعب من أجل الفوز في كل المباريات، مشيدًا بالحارس أحمد الشناوي الذي قدم مباراة قوية ومنع أسكو كارا من التسجيل في أكثر من فرصة أهمها ركلة الجزاء.

باتشيكو أحمد الشناوي أسكو كارا التوجولي باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي مضيفه أسكو كارا

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