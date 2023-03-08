الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث يكشف أهمية ومميزات الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قال د.عمر الحسيني، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الهيدروجين الأخضر نوع من أنواع الطاقة المتجددة النظيفة المستحدثة.

وأضاف الحسيني، خلال لقائه ببرنامج المواجهة المذاع عبر فضائية extra news، أن الهدف الذي يسعى إليه كل دول العالم هو من يستطيع أن يأخذ أكبر حصة من السوق، لافتًا إلى أن السوق تنمو في الوقت الحالي، وبالتالي فإن من سيدخل متأخرًا سيفقد الكثير من مميزات التنافس في المستقبل.

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الهيدروجين الأخضر له أكثر من ميزة، لافتًا إلى أن الميزة الأولى للهيدروجين الأخضر هو أنه طاقة متجددة ونظيفة وله انبعاثات كربونية أقل، وبالتالي متسق مع أهداف التغيرات المناخية المتفق عليها حول العالم.

أشار إلى أن الهيدروجين الأخضر ينتج طاقة حرارية كبيرة جدًا تقارن بالطاقة الأحفورية، كما أنه يتم استخدامه بنفس الوظائف الموجودة في الوقود الأحفوري، مثل الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن هناك بعض أنواع الطاقة المتجددة يمكن تحويلها إلى كهرباء، لكن من الصعب استخدامها في بعض الأشياء مثل التدفئة على سبيل المثال، فالغاز الطبيعي يمكن أن ينتقل في أنابيب ويمكن استخدامه في الطبخ، والهيدروجين الأخضر نفس الشيء وبالتالي هو يجمع مميزات بين قطاعات مختلفة وأنواع مختلفة من الطاقة.

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عيوب المصريين «2»

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