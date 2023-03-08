الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الكتيبة 101»: بطولات القوات المسلحة وأبناء سيناء فى مواجهة الإرهاب

الكتيبة 101
الكتيبة 101

فى إطار جهودها المستمرة على مدار السنوات الماضية فى مواجهة الحروب النفسية ونشر الوعى، تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام، تقديم بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والأجهزة الأمنية فى الحرب ضد الإرهاب عبر مسلسل «الكتيبة ١٠١»، المقرر عرضه خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، الذى يظهر بطولات عدد من أبناء الشعب المصرى خلال السنوات الماضية. 

ونشر النجم آسر ياسين، أحد أبطال المسلسل، صورة للشخصية التى يقدمها خلال العمل، وهى شخصية «المقدم خالد»، أحد أبطال سلاح المشاة بالقوات المسلحة، الذى خدم فى صفوف الكتيبة ضمن فترة من أصعب الفترات التى مرت على مصر فى عصرها الحديث، واستطاعت خلالها القوات المسلحة الانتصار على الإرهاب فى سيناء.

فيما كشف الفنان عمرو يوسف عن تقديمه شخصية «الرائد نور صلاح العزب»، وهو أحد أبطال الصاعقة المصرية، والضابط بالكتيبة، الذى يخوض العديد من المعارك ضد الإرهاب. كما يقدم الفنان الشاب يوسف عثمان، خلال العمل، دور «الشهيد ملازم أول محمد أحمد عبده»، ابن محافظة الإسكندرية، الذى ولد بمنطقة جناكليس، واستشهد فى يوم ١ يوليو ٢٠١٥ بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء.

أما النجمة وفاء عامر، فتجسد خلال العمل دور إحدى البطلات من أهل سيناء، التى استشهدت على يد الجماعات الإرهابية الغادرة بعد انكشاف تعاونها مع أجهزة الدولة؛ للقضاء على تلك التنظيمات.

فيما تقدم الفنانة عفاف مصطفى أيضًا دور إحدى شيخات قبائل سيناء، التى تتعاون أيضًا مع أجهزة الدولة للقضاء على التنظيمات المتطرفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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