الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يؤجل التجديد مع 4 لاعبين لحين انتهاء المشاركة الإفريقية

كولر
كولر

قررت لجنة التخطيط بنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، وبالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادى، والسويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، تأجيل ملف تجديد عقود بعض لاعبي الفريق إلى حين انتهاء المشاركة من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

واستجابت اللجنة لطلب «كولر» بتأجيل حسم ملف التجديد للرباعى رامى ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وحسين الشحات، الذين تنتهى عقودهم مع الفريق بنهاية الشهر الجارى، لحين الانتهاء من مباريات الفريق الإفريقية ومعرفة مصيره فى البطولة.

وفى سياق مختلف، أعلن أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى عن جاهزية الثنائي أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما مؤخرًا.

وقال أبوعبلة، إن أحمد عبدالقادر تعافى من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، والتي أبعدته عن المشاركة فى التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن خالد عبدالفتاح تعافى أيضًا من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وبات جاهزًا للمشاركة فى المباريات، وفق وجهة نظر الجهاز الفنى.

فيما انتظم عمرو السولية، فى التدريبات الجماعية، وأكد أحمد أبوعبلة، أن السولية أصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات وفق الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى.

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