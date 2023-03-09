الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«سهام الهادى» تتحدى الإعاقة وتحصل على ماجستير طب حيوى

سهام الهادى ومحررة
سهام الهادى ومحررة الدستور شيماء دهب

«العظم لا ينمو، هشاشة بسهولة، لا ينبغي أن يخرج المريض ويتحرك بسهولة» الكلمات السابقة تصف حالة سهام الهادي وهي مريضة بإعاقة تعيقها عن الحركة، ويُسمى هذا المرض "مرض العظم الزجاجي"، يُعرف بأنه مجموعة من المشاكل الجينية التي تؤثر على تكون العظم، أي أن العظم لا ينمو ويتكون بشكل سليم.

«سهام الهادي» من دولة ليبيا جاءت لمصر للمشاركة في مؤتمر «هن» الحكاية لتشارك حكايتها مع الجميع وتعطي درسًا في الإرادة والقوة والرغبة في البقاء، وعلى الرغم من أن حالتها لا ينبغي لها أن تخرج من الأساس إلا أنها تحدت ذلك واستطاعت أن تستكمل دراستها وحصلت على ماجستير طب حيوي ودورة مدرب معتمد من البورد الكندي الأمريكي في مجال التنمية البشرية.

عملت «سهام» في مجال تخصصها في مستشفى مدينة صرمان العام، وانخرطت في نشاطات مدنية عديدة خاصة فيما يتعلق بقضايا ذوي الهمم، وتولت قيادة مشاريع في الدعم النفسي للمرأة، وكذلك الدعم النفسي لذوي الإعاقة، وأصبحت مدربة معتمدة من اتحاد المدربين العرب بالأردن.

كما شاركت في إنتاج عمل سينمائي يروي قصة كفاحها، وشاركت في العديد من الفاعليات  الدولية وأهمها الملتقى الدولي الثالث لفنون ذوي القدرات بجمهورية مصر العربية، وتحصلت على الترتيب الثالث.

وعن أكثر الصعوبات التي تواجهها، قالت «سهام» لـ«الدستور» عدم توفر بيئة ميسرة تمكنني من الوصول والحركة بسهولة داخل مؤسسات الدولة، فلا توجد مصاعد كهربائية ولا منحدرات ميسرة للحركة بالكرسي، كما تحلم بتأسيس هيئة تعليمية تتضمن معايير ميسرة لذوي الهمم، ووجهت حديثها لكافة ذوى الهمم لا تيأسوا فلكل منا حكاية مؤثرة يخرج منها قصة نجاح.

هشاشة بسهولة لذوي الإعاقة اتحاد المدربين العرب بالأردن توفر بيئة ميسرة معايير ميسرة لذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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