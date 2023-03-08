د. حسين حمودة: التعليم والإعلام يمكن أن يعيدا الأدب لمكانته القديمة «2-2»

لماذا تراجع دور النقد فى حياتنا الأدبية؟ ومَن المسئول عن هذا؟ وهل حلت صفحات «فيسبوك» محل المقالات النقدية المكتوبة بعناية؟ وما أثر غياب النقد على جودة الإنتاج الروائى والأدبى عمومًا فى مصر والعالم العربى؟.. ولماذا لم نعد نرى الناقد النجم على طريقة طه حسين ومحمد مندور وغالى شكرى؟ وهل يتحمل النقاد مسئولية ذلك التراجع وحدهم.. أم أن ظروف المجتمع هى التى قادت للتراجع؟.. هذه الأسئلة المهمة دفعتنا فى «الدستور» لتخصيص صفحة أسبوعية لإعادة إحياء دور النقد الجاد فى حياتنا الأدبية.

وكان من الطبيعى أن نبدأ بالحوار مع الناقد الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة ورئيس تحرير مجلة «فصول» وصاحب الإسهامات النقدية العامة حول الرواية المصرية على وجه العموم وحول إبداع أديب نوبل نجيب محفوظ على وجه الخصوص.. على أن تتلو هذا الحوار حوارات متتابعة تجيب عن السؤال «لماذا تراجع دور النقد فى حياتنا؟».. وكان من الطبيعى أن يكون هذا سؤالنا الأول للدكتور حسين حمودة.

■ حظى أبناء جيل الستينيات من النقاد بأضواء ومناصب مهمة.. لكن الملاحظ أنهم أغلقوا الباب على الأجيال التى تلتهم ثم رحلوا.. ما تفسيرك لهذا؟

- أتصور أنه مرتبط بممارسات هؤلاء النقاد، وأتصور أنه يرتبط بظواهر أبعد من هذا، ومن هذه الظواهر ما يرتبط بفكرة انقطاع الذاكرة، وهى سمة ربما تحكم جزءًا كبيرًا من حياتنا وتاريخنا بشكل عام، وأتصور أن هناك قطيعة بين جيل وجيل آخر، وبالتالى عدم الاهتمام بفكرة التراكم والامتداد، وهذه ظاهرة ملحوظة فى تاريخنا بشكل كبير، بالإضافة إلى هذا أن هناك تراجعًا فيما يخص دور الناقد فى الأجيال الجديدة والأقدم كان إلى حد ما، لكن هذا التراجع أصبح أكثر وضوحًا وانعكس على عدم وجود نقاد نجوم من أجيال مثل الثمانينيات والتسعينيات مثلًا بنفس درجة نجومية نقاد الستينيات، فلا أتصور أن هذه الظاهرة مقصودة.

■ مشهد الرواية الحديثة.. كيف تراه؟ وهل هو مبشر فى ظل العدد الكبير من الروايات؟

- الرواية العربية الآن وليست المصرية فقط، شهدت ظواهر جديدة وفتحت مسارات جديدة وأعادت النظر فى تصنيفات كانت سائدة فى وقت من الأوقات، وارتبطت بمغامرات متجددة لا أول لها ولا آخر، وجهات روائية فى هذا النتاج صارت مثلًا فى تناول قضايا مهمة أخرى مثل قضايا الهوية وانتكاس الهوية فيما يخص علاقات الشرق والغرب التى كانت مطروحة فى نتاج سابق.. لا أريد أن أقدم أمثلة، لكن كانت هناك أعمال كثيرة قديمة صارت مرجعية تناول قضية الشرق والغرب.

والآن هناك روايات بكاملها تتناول ما هو أبعد، فقضية انتكاس الهويات فى العالم الذى أصبح بيتًا صغيرًا وليس قرية كونية صغيرة فقط بتعبير مارشال ماكلوهان فى الستينيات، بل أصبح بيتًا صغيرًا، فهناك روايات استكشفت مسارات جديدة جدًا فى خط الرواية.. منها رواية السيرة الذاتية مثلًا التى انتعشت انتعاشًا كبيرًا، فى هذه الوجهة أيضًا ظهرت رواية السيرة الذاتية الأخرى التى ليست مرتبطة بالأنا ولكن الروائى يروى فيها قصة شخص آخر.. وهناك عدد كبير من الروايات التى استكشفت أبعادًا جديدة.

فهناك روايات قامت على استكشاف جوانب أخرى جديدة فيما يتصل بالعلاقة بالتاريخ بمعنى إعادة تخييل التاريخ بطرائق أخرى مختلفة عن الطرائق التى كانت متبعة.

■ هل التخييل هنا إبداعى أم يستخدم جاذبية التاريخ فقط؟

- إبداعى فى الرواية العربية عمومًا، وهى امتداد للعالم، فهناك أيضًا روايات استكشفت مساحات جديدة، منها طرائق السرد المرتبطة بمروى عليهم وبالتفاعل معهم وأفادت من وسائل الاتصال الحديثة بشكل عام، وبنى جزء كبير منها على تنمية الأدوات المرتبطة بوسائط الاتصال الحديثة، بغض النظر عن التسميات فهناك من يسميها الرواية الرقمية أو التفاعلية وما إلى ذلك.

وهناك أيضًا مسارات أخرى فى الرواية المصرية والعربية جاوزت حدود النص المكتوب يعنى أصبحت تتغذى بأدوات أخرى بصرية داخل النص الروائى، وليس هذا من قبيل التجريب الشكلى فقط، لكنّ هناك توظيفًا متعددًا للوسائط المتنوعة داخل العمل الأدبى وليس المهم فقط التوقف عند هذه الظواهر الجديدة لكن المهم فى تصورى هو ما تقدمه من مغامرات إبداعية تستكشف مساحات جديدة للكتابة.

والمشهد الروائى حاليًا به من الغزارة والجدة والإبداع ومن المغامرة أيضًا.. بحيث يجعلنا نتوقف مرة أخرى أمام الغياب النقدى الذى يمكن أن يواكب مثل هذه الوفرة والتنوع أو يتابع هذا التنوع أو يقيمه.

■ من وجهة نظرك.. ما سبب الانفجار الروائى؟

- الرواية فى جوهرها تستند إلى قيمة التعدد التى تسمح بمساحة كبيرة واسعة للتعبير عن عوالم مركبة جدًا وأصوات متعددة للغاية، وعن مستويات للسرد ولوجهات نظر متباينة، فهذا الشكل الروائى القابل للتعدد إلى ما لا نهاية هو قيمة كبرى من القيم التى أدت إلى أن تتصدر الرواية المشهد الأدبى الآن.

يضاف إلى هذا أن الرواية هى شكل مفتوح غير منتهٍ ومشرع على ما لا حصر له من المغامرات.. وهى شكل لا نهائى ولا يمكن أن يكون نهائيًا، وأفضل التعريفات لشكل الرواية أنها شكل بلا شكل، وبالتالى هى تسمح بمساحات من الحرية للتعبير لا ينافسها فيها شكل أدبى آخر.. وربما تنافسها السينما فقط.

وبالتالى قيمة التعدد فى الرواية وقيمة عدم الانتهاء فى شكلها المفتوح من الأسباب الأساسية لمثل هذا الانتشار والازدهار اللذين نلاحظهما الآن، وهى تستوعب التطور الحديث، وتستوعب الوثيقة التاريخية والجغرافيا والنص المكتوب وغير المكتوب.

■ يقال إن عزلة البشر فى العصر الحديث عن بعضهم البعض وعدم الاحتكاك المباشر بينهم أدى إلى وجود توق إلى معرفة حكايات الآخرين أو الاطلاع على حيوات أخرى وتجارب أخرى.. أى الهرب من الوحدة من خلال قراءة الرواية! هل توافق على هذا التفسير؟

- هذه ملاحظة دقيقة وهذه خصيصة روائية مبكرة جدًا توقف عندها ميخائيل باختين فى تحليله لرواية الحمار الذهبى التى كُتبت فى الأدب اللاتينى، يعنى الإنسان الذى تحوّل إلى حمار وتحرك بين البشر، وبالتالى كان مطلعًا على أسرارهم طوال الوقت دون أن يلاحظوا ذلك، فهى خصيصة روائية من الخصائص التى يمكن أن تكون سببًا من الأسباب التى قادت للإقبال على الرواية، وهى أيضًا جزء من تعددها، أى أنها تخرج من مستوى الكشف عما هو مرئى وملحوظ إلى مستوى البوح عن عوالم عميقة وخفية.

■ إلى جانب الرواية الأدبية ومساراتها المختلفة والانتعاش فى الرواية على مستوى العالم.. هناك ما تم التعارف على تسميته بالروايات التجارية والمسلية والبوليسية والرعب والخيال العلمى.. ما تفسيرك لروايات «البيست سيلر» وهل هى مفيدة للكتابة الأدبية أم مضرة؟

- رأيى فى النهاية وقد يختلف معه كثيرون من المبدعين والمبدعات أنها ظاهرة مفيدة، وهذه الظواهر تستجيب لمتغيرات يدرسها ما يسمى بعلم اجتماع الأدب، وهناك مثلًا رواية القطار التى تقرأها وأنت مسافر للتسلية وروايات الرعب وغيرها، وهذه الروايات تنتشر بشكل كبير بين دوائر متعددة من القراء غير المتخصصين، يعنى القراء الذين ليسوا جزءًا أساسيًا من قراء الأدب المحترفين.

وهناك بعض من يقرأون هذه الروايات وشاهدت بعضهم فى الجامعة الأمريكية مثلًا ولا يقرأون روايات أخرى ولا يقرأون أدبًا على الإطلاق.. وبالتالى هذه الروايات يمكن أن تمثل بابًا محتملًا أو ممكنًا للانتقال لتلقى الأدب الحقيقى، وهى لا تستحوذ على قراء الأدب فهى توسع أو يمكن أن توسع دوائر قراء الأدب، وهناك كثيرون ممكن بدأوا بقراءة أحمد خالد توفيق، وأصبحوا قراء أدب محترفين لكتّاب وكتابات آخرين، فهى ظاهرة مفيدة فى رأيى.

وخلال الفترة الأخيرة ظهرت روايات للشخصيات المشهورة فمثلًا تكون هذه الروايات لمغنى راب أو يوتيوبرز ويشتريها جمهوره وأظن أن هؤلاء لا يستحقون الهجوم عليهم لأن ما يفعلونه غير ضار ما دام مصنفًا فى إطاره.. وهذا هو دور النقد.

■ مَن أكثر روائى حديث ظُلم أو لم يحصل على التقدير اللائق به من وجهة نظرك لأسباب سياسية أو إنسانية أو بسبب الصدفة أو خلافه؟

- هناك كثيرون فى فترات مختلفة، فهناك محمود طاهر لاشين فى العشرينيات لم يأخذ حقه، لأسباب تتصل بأنه لم يقدم نتاجًا كبيرًا، وعادل كامل لأسباب تتصل بهجرته وتوقفه عن الكتابة، وبدرالديب لم يأخذ حقه من الشهرة وله رواية رائعة لم تنل حظها من الشهرة. اسمها «أوراق زمردة أيوب» بسبب سفره وعدم مشاركته فى الحياة الثقافية بشكل واضح.

والآن هناك كاتب تونسى لم يأخذ حقه وهو الحبيب السالمى، رواياته رفيعة الشأن، ومن الأجيال الجديدة يوجد عدد كبير جدًا من الذين لم يأخذوا حقهم.

■ مَن تحب كتاباته ولم يأخذ حقه؟

- المشكلة فى محاولة الإجابة عن هذا السؤال أننى سأتذكر أسماء وأنسى أخرى، لكنى أحببت فى العامين الماضيين بعض الأعمال لحاتم حافظ، ورولا الجوردى وهى كاتبة لبنانية، وهناك عدد كبير من الأسماء التى أتصور أنه سوف يتم تسليط الضوء عليها فيما بعد.

■ لو عكسنا السؤال عبر التاريخ.. مَن أكثر كاتب قُدّر بأكثر مما يستحق؟

- بعض الأسماء تم الترويج لها فى بعض الفترات لأسباب أيديولوجية فى فترة الخمسينيات مثلًا الكاتب محمد صدقى كان نجمًا، وفى الحقيقة أن التصورات التى بُنيت عليها تقييمات النقاد له فى الكتابة لم تصمد طويلًا بتراجع الواقعية الاشتراكية، وهو كان قياديًا يساريًا..وبالتالى جامله نقاد اليسار ومثله فى تلك الفترة الكثيرون من الكتاب السوفيت الذين تم تبنيهم لأسباب سياسية لكنهم أقل شأنًا بكثير من الكتّاب الكبار فى تاريخ الأدب الروسى.

■ هناك آراء أن لدينا كتّابًا كبارًا أعمالهم لها قيمة فنية وأنهم ظلموا لأسباب سياسية مثل يوسف السباعى الذى كان معاديًا لكتاب اليسار وإحسان عبدالقدوس الذى ظلم بسبب الغيرة منه.. هل هذا صحيح فنيًا؟

- هذا صحيح فنيًا بشكل واضح فيما يخص تجربة إحسان عبدالقدوس وهى وجهة فى الكتابة ربما أصبحت هناك محاولات لإعادة النظر فيها، ومثله فى هذه الوجهة نزار قبانى، الذى أخذ فى الستينيات بخفة فى كثير من التقييمات وإحسان عبدالقدوس حدث له نفس الشىء.. أما يوسف السباعى فإن تجربته التى ظلمت ظلمًا كبيرًا تتمثل بشكل خاص فى روايته «السقا مات» فهى رواية كبيرة القيمة، لكن المؤكد أن عددًا كبيرًا من النظرات السلبية لأعماله ارتبطت بتقييم تجربته خارج الكتابة كمسئول ثقافى وقف ضد المثقفين فى السبعينيات، وفى الستينيات ولكن ليست كل أعماله متميزة.. بعضها فقط.

■ كيف إذن نعيد النقد لدوره فى الحركة الثقافية والفنية.. ما هى الروشتة؟

- فى الحقيقة الروشتة كما تسميها تنفتح على جوانب كثيرة منها الجانب الخاص بإشاعة روح النقد فى المجتمع بشكل عام وروح التقييم فى المجتمع بشكل عام، والإيمان بأن النقد يمكن أن يقوم بدور إيجابى فى تطوير المجتمعات وفى تجاوز المجتمعات فى مشكلاتها، روح النقد ليست قاصرة على الأدب ولكن تتخطاه إلى جوانب أخرى.. منها مثلًا الاحتياج إلى نظرة جذرية فى كل مقررات التعليم وطرائق تدريس المواد المختلفة فى مراحل التعليم المختلفة.

جانب آخر أيضًا يتصل باتساع الاهتمام بالنقد فى المظان المختلفة فى الإعلام والصحافة بحيث تكون هناك مساحات أكبر مخصصة للنقد البسيط الذى يمكن أن يتواصل مع الناس، وجانب آخر يتصل بضرورة تخطى من يعملون بالجامعة من النقاد أسوار الجامعات للمشاركة الحقيقية فى الأدب والمجتمع والثقافة وفى الحياة الثقافية بشكل عام، كما كان الحال مع أسماء كبيرة فى فترات متعددة أشهرها طه حسين وأحمد أمين وغيرهما.

وهناك جوانب أخرى تتصل بالاهتمام بدرجة أكبر بوسائل الاتصال الحديثة وما ينشر فيها والاهتمام بمحاولات تقييم هذا النتاج الغزير ومساعدة مَن يشاركون فيه.

■ من يجب أن يصل لمَن.. هل الناقد يبحث عن المبدع أم المبدع يتقدم للناقد؟

- هذا سؤال إشكالى، فإذا تأملناه فى الحقيقة يمكن أن تكون خطوات مشتركة، فإذا قطع كل منهما خطوة فستكون مسيرة الالتقاء بينهما قصيرة.

■ لكن هل الناقد دوره مثل كشاف الكرة دوره البحث عن المواهب واكتشافها؟

- أعتقد أن هذا جزء من دور يجب أن يقوم به الناقد، لكن لم يتحقق الآن وإن كانت بعض الجهات تقوم بدور مهم فى اكتشاف بعض المواهب، منها مسابقة إبداع التى تقوم بها وزارة الشباب وهى خاصة بالجامعات المصرية كلها، فكل جامعة تجرى بداخلها مسابقة فى فروع أدبية وفنية مختلفة ثم تصفى هذه الأعمال ويتم تشكيل لجان مختلفة واكتشاف الأهم منها، وبعض الذين شاركوا فى هذه المسابقات من الجامعات المصرية أصبحوا كتّابًا ونشروا فيما بعد.

واكتشاف المواهب لا يقتصر على الأفراد، بل يجب أن يمتد إلى المؤسسات بشكل عام.

■ ونحن نتحدث عن تراجع النقد لا بد أن نلقى الضوء على أقسام دراسة الأدب بشكل عام ومستوى الأجيال الجديدة من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس الذين لهم علاقة بالحركة النقدية لأنهم الرافد الأول للنقاد الذين يكتبون فى الصحف.. هل هناك تراجع فى المستوى العلمى أو طغيان للأفكار المتطرفة أو التى تحد من المعرفة لدواع دينية؟

- أتصور أن هناك تراجعًا بشكل أو بآخر، وأن عددًا كبيرًا من السنوات الماضية أصبح فيها مستوى الدارسين داخل الكليات التى تدرس الأدب أقل مما سبق، وهذا موصول بسنواتهم السابقة فى مراحل تعليمية، وجزء ممن يتحولون إلى أعضاء هيئة تدريس يتأثر بهذا المستوى وبعضهم يتفوقون لمجرد أنهم يملكون ملكة الحفظ.

أقول هذا على الرغم من وجود بعض الأسماء المهمة من الشبان الذين يقومون بالتدريس فى بعض الجامعات، وهم كما شاهدتم يمثلون نقادًا واعدين يشقون طريقهم إلى المستقبل.

■ أين ذهب الطالب الشغوف بالأدب الذى يلتحق بكلية الآداب لإشباع هذا الشغف؟؟ يبدو الآن أن كثيرًا من الطلاب يلتحقون بالكلية عن طريق مكتب التنسيق؟

- إن لم يكن اختفى فأصبح محدودًا، الشغوفون بالأدب أصبحوا عددًا أقل.

■ على الرغم من أن هناك رواجًا فى الحركة الإبداعية.. هل المبدعون يفضلون مهنًا أخرى أم دراسات أخرى غير دراسة الأدب؟

- هناك ملاحظة للإجابة عن هذا السؤال المهم، شاركت كما قلت لك منذ سبع سنوات فى المسابقة الخاصة بالجامعات المصرية كلها التى أشرت إليها وأغلب الأعمال التى تتسم بقيمة كبيرة وتفوز بمثل هذه المسابقات تنتمى لطلاب لا يدرسون الأدب.

■ شيوع نوع من الثقافة الدينية أو من التطرف أو من السلفية عند طلبة الآداب رغم أنه عكس فكرة طه حسين من وجود الدراسات الإسلامية داخل كلية الآداب بناءً على أحدث المناهج الأوروبية.. لماذا انعكست الآية؟

- هذه الملاحظة صحيحة فى السنوات السابقة وأتصور أنها قد بدأت فى الانحسار.. مثل هذا المد الدينى السياسى الذى كان مشهودًا فى فترة من الفترات تراجع إلى حد ما فى السنوات القليلة الماضية تأثرًا بحالة المجتمع والتغيرات التى طرأت على المجتمع بعد ٣٠ يونيو.

■ وهل هناك مجاملات فى منح درجات الدكتوراه؟ ليس بمعنى الفساد.. ولكن بمعنى إقرار الضعف أو الرضوخ لضعف الرسالة وإقرارها فى النهاية؟

- هناك بعض الرسائل تمضى فى هذه الوجهة التى أشرنا إليها والتى تتصل بتطبيق بعض المفاهيم والأدوات الإجرائية تطبيقًا آليًا لكنها أحيانًا تقوم بذلك بشكل متقن، وبالتالى تحصل على درجات كبيرة، وهذه ليست شبهة مجاملة ولكنها تتصل بظاهرة أخرى هى ظاهرة غياب القيم الجوهرية فى النقد الأدبى، وبالتالى تفرز باحثين.