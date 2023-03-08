الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد «محلية النواب» يتفقد وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة سوهاج

وفد لجنة الإدارة
وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة سوهاج، للاطلاع على أسلوب عملها في رصد واستقبال المتغيرات، للتصدي للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك في إطار زيارتها الميدانية للمحافظة، ورافقه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد القاضي، نائب المحافظ.

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واستمع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى شرح من القائمين على إدارة وحدة المتغيرات المكانية حول طبيعة عملها، حيث أكدوا أنه يتم عرض الموقف على المحافظ بصفة شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، وأن إجمالي المتغيرات المكانية الواردة للمحافظة، 34448، كنها قانوني 14032، وغير قانوني 5102، وقانوني مؤقت 14964، 59.7% داخل الحيز العمراني، و24.9% خارج الحيز العمراني.

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وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لازم منظومة المتغيرات المكانية تحقق الإزالة من المهد، هذا الملف لازم نقضي عليه"، داعيا إلى ضرورة تفعيل مهام وحدة المتغيرات المكانية في كل المحافظات ورصد المخالفات أولا بأول والتصدي لها.

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فيما، أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على أن المحافظة تسيطر على مخالفات التعدى على الأراضي الزراعية، ويتم الإزالة على الفور  ورد الشيء لأصله، حفاظا على الرقعة الزراعية.

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كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وكذلك المركز التكنولوجي المتنقل، واستمع إلى شرح حول طبيعة العمل وإنجاز الخدمات للمواطنين.

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وقام الوفد البرلماني برفقة المحافظ والقيادات التنفيذية بتفقد سوق ناصر الحضري الجديد، والذي أقامته المحافظة ليكون سوق حضاري يشمل محال لمخالفة الأنشطة للقضاء على الأسواق العشوائية، كما زارت بعض الأماكن التى خصصتها المحافظة لعرض وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية.

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يترأس وفد اللجنة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجن، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، وعلى حماد من العلاقات العامة، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.

لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب المتغيرات التعديات أحمد القاضي المتغيرات المكانية

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وائل لطفي

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