الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية»: 2 مليون مستفيدة بخدمات التأمين الصحي الشامل بـ6 محافظات

يوم المرأة العالمى
يوم المرأة العالمى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، فإن نسبة السيدات المسجلات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى الست من السيدات تخطت الـ 49% ، بواقع 2 مليون مستفيدة تقريبًا من منظومة التأمين الصحي الشامل من السيدات محافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس».

ولفت البيان إلى تخطي نسبة الكوادر النسائية من القوى البشرية سواء بالمقرات الرئيسية للهيئة في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى منشآتها الصحية التابعة لفروعها بالمحافظات الأربع "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، نسبة 56%، وذلك للسيدات سواء من الطواقم الطبية أو الإدارية بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وتنشر الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر منصاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا بيوم المرأة العالمي، والذى حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز للمرأة وحقوقها، والذي يتم الاحتفال به لعام 2023 تحت شعار «الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين»، عددًا من المنشورات التوعوية التي تهم كل سيدة تحت شعار ««كوني بخير أنت الحياة»» والخاصة بتغذيتها ونمط الحياة الصحي السليم الواجب عليهن اتباعه، وذلك لكافة الفئات العمرية من السيدات.

وثمَّن بيان الهيئة، دور المرأة المصرية وما حققته من إنجازات على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والطبية، لافتًا أن كافة الشواهد تؤكد على أن مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجعل عصره عصرًا ذهبيًا للمرأة المصرية بشكل عام، ولا سيما السيدات في مجال الرعاية الصحية باعتبارهن راعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع، ونماذج رائعة للقيادات الوطنية والفاعلة في مصر.

الرعاية الصحية اليوم العالمي للمرأة الكوادر النسائية القاهرة العاصمة الإدارية الجديدة منظومة التأمين الصحي الشامل القوى البشرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

«أحياء عند ربهم».. أسر الأبطال يحكون عن تضحيات الرجال: قاتلوا حتى النفس الأخير

سائق «قطار قليوب» يكشف سبب فصل جهاز «ATC» أمام النيابة

أهالى قرية الصنافين بالشرقية يتبرعون بـ 1256 كيس دم لصالح المرضى (صور)

مساعد قطار قليوب للنيابة: نبهت السائق عدة مرات بتجاوزه السرعة المقررة

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

النيابة: مصابو حادث قليوب هُيِّئ لبعضهم تسابق قطارين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلى: «صاروخ غزة» سقط داخل حدود القطاع المحاصر