«الرعاية الصحية»: 2 مليون مستفيدة بخدمات التأمين الصحي الشامل بـ6 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، فإن نسبة السيدات المسجلات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى الست من السيدات تخطت الـ 49% ، بواقع 2 مليون مستفيدة تقريبًا من منظومة التأمين الصحي الشامل من السيدات محافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس».

ولفت البيان إلى تخطي نسبة الكوادر النسائية من القوى البشرية سواء بالمقرات الرئيسية للهيئة في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى منشآتها الصحية التابعة لفروعها بالمحافظات الأربع "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، نسبة 56%، وذلك للسيدات سواء من الطواقم الطبية أو الإدارية بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.



وتنشر الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر منصاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا بيوم المرأة العالمي، والذى حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز للمرأة وحقوقها، والذي يتم الاحتفال به لعام 2023 تحت شعار «الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين»، عددًا من المنشورات التوعوية التي تهم كل سيدة تحت شعار ««كوني بخير أنت الحياة»» والخاصة بتغذيتها ونمط الحياة الصحي السليم الواجب عليهن اتباعه، وذلك لكافة الفئات العمرية من السيدات.

وثمَّن بيان الهيئة، دور المرأة المصرية وما حققته من إنجازات على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والطبية، لافتًا أن كافة الشواهد تؤكد على أن مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجعل عصره عصرًا ذهبيًا للمرأة المصرية بشكل عام، ولا سيما السيدات في مجال الرعاية الصحية باعتبارهن راعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع، ونماذج رائعة للقيادات الوطنية والفاعلة في مصر.