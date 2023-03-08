الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة مسنة مقتولة داخل منزلها بالمنوفية

جثة
جثة

عثر الأهالي على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، يفيد عثور أهالى قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها، تم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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