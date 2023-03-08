«التمكين الاقتصادي للمرأة».. ندوة لـ«المصريين الأحرار» في السويس

أقامت أمانة حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة السويس ندوة تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، واستهدفت تشجيع السيدات على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وجذب مزيد من النساء الجدد لتنفيذ مشروعات جديدة وتنمية المشروعات القائمة وتعزيزها اقتصاديا واجتماعيا وايضا الاهتمام بالمرأة المعيلة وتحديدا فكرة مشروع للمساعدة على الظروف المعيشية.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبإشراف عادل فاضل أمين المحافظة وعضو الهيئة العليا؛ قام بتنظيم الندوة أمانة المرأة بإشراف سماح مهدي أمينة المرأة بالسويس بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة.

حاضر الندوة نجوى ابراهيم نوح مسؤول الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة، ومبارك فرج مدير وحدة الإقراض بجهاز المشروعات الصغيرة الذي تحدث عن دور الجهاز لمساعدة المرأة وكيفية عمل مشروعات صغيرة وإمكانيات وعوامل النجاح.

وعلى هامش الندوة، وزعت الأمانة شهادات الدورة التدريبية السابقة فى التفصيل على السيدات المشاركات بالتعاون مع التأهيل المهني بالمحافظة والتى نظمتها أمانة المرأة ونفذتها لجنة التنمية المجتمعية بفيصل بقيادة مصممة الأزياء عبير نصيف.

وأشاد عادل فاضل، أمين الحزب بالمحافظة بمنتجات السيدات اللاتى قاموا بتنفيذها بأيديهن كما ارتدى بعضهم الملابس التى قاموا بتفاصيلها بأنفسهن.





وأكد فاضل على استمرار حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة السويس فى تقديم عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن وإيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين لتنمية المجتمع.