الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التمكين الاقتصادي للمرأة».. ندوة لـ«المصريين الأحرار» في السويس

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

أقامت أمانة حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة السويس ندوة تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، واستهدفت تشجيع السيدات على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وجذب مزيد من النساء الجدد لتنفيذ مشروعات جديدة وتنمية المشروعات القائمة وتعزيزها اقتصاديا واجتماعيا وايضا الاهتمام بالمرأة المعيلة وتحديدا فكرة مشروع للمساعدة على الظروف المعيشية.

IMG-20230308-WA0010

ويأتي ذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبإشراف عادل فاضل أمين المحافظة وعضو الهيئة العليا؛ قام بتنظيم الندوة  أمانة المرأة بإشراف سماح مهدي أمينة المرأة بالسويس بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة.

IMG-20230308-WA0012

حاضر الندوة نجوى ابراهيم نوح مسؤول الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة، ومبارك فرج مدير وحدة الإقراض بجهاز المشروعات الصغيرة الذي تحدث عن دور الجهاز لمساعدة المرأة وكيفية عمل مشروعات صغيرة وإمكانيات وعوامل النجاح.

IMG-20230308-WA0016

وعلى هامش الندوة، وزعت الأمانة شهادات الدورة التدريبية السابقة فى التفصيل على السيدات المشاركات بالتعاون مع التأهيل المهني بالمحافظة والتى نظمتها أمانة المرأة ونفذتها لجنة التنمية المجتمعية بفيصل بقيادة مصممة الأزياء عبير نصيف.

IMG-20230308-WA0014

وأشاد عادل فاضل، أمين الحزب بالمحافظة بمنتجات السيدات اللاتى قاموا بتنفيذها بأيديهن كما ارتدى بعضهم الملابس التى قاموا بتفاصيلها بأنفسهن.
  

IMG-20230308-WA0011


وأكد فاضل على استمرار حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة السويس فى تقديم عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن وإيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين لتنمية المجتمع.

IMG-20230308-WA0013
المصريين الأحرار السويس التمكين الاقتصادي مشروعات الظروف المعيشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. إطلاق اسم اللواء سمير فرج على محور جارٍ تنفيذه شمال مطار الأقصر

مدبولى: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الصين كشريك استثمارى رئيسى»

الداخلية تشارك السيدات المعيلات الاحتفال باليوم العالمى للمرأة (فيديو)

من برلين.. «عيسى» يبحث سبل التعاون لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية

الأهلى يؤجل التجديد مع 4 لاعبين لحين انتهاء المشاركة الإفريقية

سعر الحج السياحي 2023.. ارتفاع 25% عن العام الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلى: «صاروخ غزة» سقط داخل حدود القطاع المحاصر