جرعة مخدرات زائدة وراء مقتل فتاة داخل مسكنها بالهرم

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات العثور على فتاة عشرينية عُثر على جثتها داخل مسكنها في منطقة الهرم، وتبين أنها تناولت جرعة مخدرات زائدة أدت إلى وفاتها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطار من قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الهرم.

وانتقل فريق البحث الجنائي على الفور إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن الوفاة كانت بسبب توقف في عضلة القلب بسبب تعاطى جرعة مخدرات زائدة، ولم يكن جوارها أحدًا لإنقاذها ونقلها للمستشفى لإسعافها.

وتم استدعاء أسرة الفتاة، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيًا وأنها طبيعية وقرروا اعتياد الابنة على تعاطي المخدرات وسبق وحاولوا علاجها بإحدى المصحات العلاجية دون جدوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.