«هددوني بخطف ابني».. النيابة تحقق في محاولة خطف طفل مدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال والد طفل حاولت سيدة وشخص خطف نجله وسط صراخ من زوجته للاستغاثة بالجيران، ما أدى إلى إصابة شخصين بطلقات نارية في مدينة نصر.

وأفاد الأب بأن المتهمين ذهبوا إليه في وقت سابق سلموه مبلغ مالي لاستثماره فى مجال تجارة المشغولات الذهبية وقام بردها لهما بأرباح إلا أنهما طلبوا منه دفع مبلغ مالى إضافي.

تابع أنه رفض تلبيه طلبهما فهددوه بخطف نجله، حتى ذهبوا إلى مسكنه وحال محاولتهم تنفيذ تهديدهم، صرخت زوجته حتى تجمع الجيران لمساعدتها، فأطلق المتهمين الطلقات النارية مما أدى إلى إصابة شخصين.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وتبين إصابة شخصين بطلقات نارية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة ربة منزل وآخر مقيمان بمحافظة القاهرة وتبين تواجدهما بمحافظة السويس.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المبُلغ بالإستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمان بقصد تسهيل ترخيصها إلا أنه إستولى عليها وحال محاولتهما إستردادها حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة قام خلالها أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية التى نتج عنها إصابة المجنى عليهما اللذان تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر المشار إليه.

تم بإرشاد أحدهما ضبط طبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وطلقات لذات العيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.