الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في اليوم العالمى للمرأة.. سيدات يعملن فى مجال البحار واليخوت

سيدات يعملن فى مجال
سيدات يعملن فى مجال البحار واليخوت

يصادف اليوم 8 مارس 2023 اليوم العالمي للمرأة وهو احتفال عالمي بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، يصادف اليوم أيضًا دعوة للعمل من أجل تسريع مساواة المرأة في جميع الصناعات.


وجد تقرير عام 2021 الذي أجرته She of the Sea في التنوع داخل صناعة اليخوت أنه من بين 1800 من أفراد الطاقم الذين تم توظيفهم من قبل شركات الإدارة المساهمة، كان 28.7 بالمائة منهم فقط من النساء، والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن 1.9 في المائة فقط من هؤلاء النساء كن قبطانات.

 

في التقرير التالي نرصد سيدات يعملن في اليخوت:

في جميع أنحاء الصناعة، هناك نساء يزدهرن في مواجهة التحدي المتمثل في تغيير هذه الإحصاءات، أحد هؤلاء كانت القبطان ساندي على مر السنين عملت الكابتن ساندي ياون بجد لإثبات قيمتها في صناعة يهيمن عليها الذكور، حيث تشير إلى أنه في الماضي تم رفضها لأن المالك كان من بلد آخر ولم يكن يعتقد أن المرأة يمكن أن تكون في موقع القيادة، هذا جعلها تضحك بصوت عال، قائلة أود أن أرى المزيد من النساء يتولين القيادة ويظهرن للعالم أننا قادرات على تولي القيادة.

 

بدأت مارسيلا في هذه الصناعة في سن 18 وشهدت تحولًا في أدوار المرأة منذ أن بدأت "يوجد عدد أكبر بكثير من النساء في المناصب العليا الآن مما كان عليه عندما بدأت.. كان عليها أن تعمل من خلال السلم الوظيفي لتصل إلى ما هي عليه اليوم.. تقول كوني امرأة في هذه الصناعة  تبين لي أنه ليس قوتي فحسب بل قوتي الخارقة ولهذا السبب أنا ممتنة لجميع رؤسائي السابقين الذين كانوا رجالًا..  لقد ساعدوني جميعًا في الوصول إلى المنصب الذي أنا فيه اليوم، حيث آمنوا بي في كل خطوة على الطريق".

 

صقلت ديستري مهاراتها كمصممة داخلية للعديد من شركات تصميم اليخوت ذات المستوى العالمي والمعروفة.. مثل الكثير من النساء لقد توليت مسؤوليات تربية الأسرة وتنمية الأعمال التجارية في نفس الوقت، لكنني حظيت بمساعدة ودعم هائلين على طول الطريق من والدي وجدتي وخالتي إلى زوجي الذي ترك حياته المهنية لينضم إلي".

فلسفتي هي العمل الجاد وصقل مهاراتك والسعي وراء ما تحب واكتشاف كيف تكون الأفضل فيه، لقد عملت دائمًا برؤية لما أريده لعملي في المستقبل واغتنمت الفرص وأخذت المخاطر اللازمة لتحقيق هذه الأهداف "

اليوم العالمي للمرأة إنجازات المرأة اليخوت مجال البحار تصميم اليخوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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