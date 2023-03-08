أزمة سد النهضة.. شكرى: السيطرة على مورد مائى عابر للحدود ليس له سند دولى

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تسعى إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، إنه تحدث منذ 4 سنوات عن أزمة السد، خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب من أجل الاتفاق على موقف عربي داعم لدولتي المصب في حقوقهم المائية، باعتبار القضية جزءًا لا يتجزأ من الأمن العربي.

ولفت شكري، إلى أنه مع استمرار المفاوضات مع إثويبيا وجدنا أنه من الضروري أن يكون لملف سد النهضة بند دائم على جدول أعمال قمة وزراء الخارجية العربي لحين التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا.

وشدد على أنه على إثيوبيا أن تراعي حقوق دولتي المصب، لأنه لا سيادة مطلقة لدول على مورد مائي عابر للحدود الدولية، لأن هذا أمر مستغرب وليس له أي سند دولي ولا يقره أحد.