الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

احتفالًا باليوم العالمي للمرأة..

«الصحة العالمية» تنظيم حدثًا إقليميًا حول صحة المرأة 20 مارس

الدكتور أحمد المنظرى
الدكتور أحمد المنظرى

أصدر الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لافتًا إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار «الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين».

وتابع أن جائحة “كوفيد-19” أظهرت أن التكنولوجيا عاملٌ أساسيٌ لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية وتوفير المعلومات التي تحسن صحة الأفراد والمجتمعات وعافيتها.

وأوضح “المنظرى” أن إقليم شرق المتوسط، يواجه كل من التقدم التكنولوجي والمساواة بين الجنسين، وتحسين صحة النساء والفتيات تحديات سياسية واجتماعية وبيئية، إلا أنه في مقدورنا أن نتغلب على تلك التحديات. ويمكننا إعطاء الأولوية لصحة الفتيات والنساء في جميع مراحل الحياة من خلال تحسين وصولهن إلى التكنولوجيا الرقمية وتعزيز قدراتهن على استخدامها. 

وتابع: يواجه إقليمنا حالات طوارئ إنسانية على نطاق هائل، مما يعوق الوصول الفعلي إلى الخدمات الصحية، وهنا يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تساعد، فبإمكانها أن تدعم المرأة عن طريق تقديم معلومات عن المسائل الصحية الأساسية، والإجابة على بعض أسئلتها، وكذلك الحد من عدد الزيارات ووقت الانتظار في المرافق. 

وتؤكد منظمة الصحة العالمية على أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصحة للجميع، وتهدف العديد من الأنشطة المستمرة إلى تحسين محو الأمية الرقمية في مجال الصحة للرجال والنساء على حد سواء.

واختتم: نحتفل باليوم العالمي للمرأة لعام 2023 من خلال حدث إقليمي حول صحة المرأة والمساواة بين الجنسين، ومن المقرر عقده في 20 مارس، وسنقوم بإطلاق تحليل رئيسي جديد حول نوع الجنس والصحة في الإقليم، كما سنكشف النقاب عن رؤيتنا الإقليمية تجاه نهج شامل للتعامل مع صحة المرأة. وهذا عاملٌ جوهريٌ لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في تحقيق الصحة للجميع وبالجميع في إقليم شرق المتوسط.

الصحة العالمية اليوم العالمي للمرأة الرقمنة للجميع الابتكار التكنولوجيا المساواة بين الجنسين تحسين الصحة جائحة كوفيد-19

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