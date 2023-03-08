الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلاف على أماكن الصيد.. كشف غموض مقتل صياد مذبوحًا بالمحلة

جثة
جثة

نجح ضباط مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في كشف غموض العثور على جثة صياد مذبوحًا ومُلقي بأحد المصارف المائية بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، حيث تبين قيام صديقه باستدراجه إلى موقع الجريمة والتعدي عليه بسكين وإلقاء جثته في المياه للتخلص منها لخلاف سابق بينهما على أماكن الصيد.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره مذبوحا وملقى فى مصرف ري “سندسيس” بجوار قرية البنوان التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بعزبة المشوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة وقوة من مباحث مركز المحلة الكبرى الي موقع البلاغ، وتبين من خلال فحص الجثة أنها يدعى “سامح أحمد” 30 سنة، ومقيم بقرية طرينة التابعة لدائرة المركز، وسبق لشقيقه التقدم ببلاغ عن تغيبه قبل أيام.

وبتوقيع الكشف الظاهري على الجثة تبين وجود أثار جرح قطعى بالرقبة نتيجة استخدام سلاح ابيض، أودى بحياته فى الحال وتم نقل الجثة بواسطة الإسعاف الي مستشفى المنشاوي العام بطنطا لتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان وتتبع خط سير المجني عليه منذ خروجه من منزله واختفائه، تبين أن “م ل، 38 سنة” صياد، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على أماكن الصيد.

وبتقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبطه وبمواجهته اعترف باستدراج المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض وبعد تأكده من وفاته قام بإلقاء الجثمان في مياه مصرف “سندسيس”.

وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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