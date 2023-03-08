الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بقتل «عجوز» لسرقة مجوهراتها بالجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين بقتل جارتهم العجوز بمنطقة الهرم، لسرقة سلسلتها الذهبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا بالعثور على جثة مسنة مقتولة فى شقتها بدائرة قسم الهرم، وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، أحدهم مقيم بنفس الدائرة بنطاق محل إقامة المجني عليه، وأسفرت التحقيقات بأن أحد مرتكبي الجريمة من جيران «العجوز».

وعقب القبض عليهم اعترفوا بقتلهم المجني عليها بقصد سرقتها لشراء الماد المخدرة، إذ استولوا على سلسلة ذهبية، وهاتف محمول، وتم بإرشادهم ضبط «السلسلة الذهبية، الهاتف المحمول، جزء من المبلغ المالي المستولى عليها»، واعترفوا بإنفاقهم باقي المبلغ في شراء المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة العامة التحقيق.

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