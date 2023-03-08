ضبط 32 ألف فلتر سيارة مجهول المصدر داخل مخزن في المرج

نجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة في ضبط مسئول عن مخزن لتجميع وطباعة فلاتر السيارات مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة المرج.

وتبين من التحريات قيام مالك المخزن بإدارته "بدون ترخيص" وحيازته كمية كبيرة من فلاتر السيارات بدون بيانات تفيد بلد المنشأ وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (32.760 فلتر زيت سيارة أنواع مختلفة).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.