ضبط مسؤول مخزن فلاتر سيارات بدون ترخيص بالمرج

تمكن اللواء علي نور الدين، مدير مباحث إدارة التموين، بمديرية أمن القاهرة، والعميد طاهر خليل، وكيل الإدارة، من ضبط مسؤول عن مخزن، لتجميع وطباعة فلاتر السيارات، كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من فلاتر السيارات، ودون بيانات تفيد بلد المنشأ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر رجال مباحث التموين بداخل المخزن على 32,760 فلتر زيت سيارة، أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 22,000 غلاف خارجى ورقى أنواع مختلفة.

بمواجهته أمام اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.