الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر

جريدة الدستور

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم، مع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعميد بحري عادل بحيري رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية، والدكتور حسن أبوسعدة استشاري الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلي رئيس مجموعة شركات الغرابلي، والمهندس أحمد عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، والمهندس حسام القاضي رئيس قسم تخطيط مكتب دار الهندسة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية، خاصةً موانئ العريش والأدبية وأبوقير وجرجوب، وفقًا لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية، بما يشمل حواجز الأمواج، ومحطات تداول الحاويات، والأرصفة، والمحطات متعددة الأغراض، والمناطق اللوجستية والسياحية العالمية، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدءوب من جانب الدولة والقطاع الخاص إلى قيمة اقتصادية مضافة، في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في جميع المجالات.

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