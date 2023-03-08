الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسي تركي يؤكد تجاهل مطالب روسيا لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا بالرغم من ارتفاع وتيرة الحرب بين البلدين. 

وقال دبلوماسي تركي فى تصريحات لوكالة رويترز إنه لم تتم تلبية مطالب روسيا لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب. وأكدت تركيا أنها تسعي لإقناع روسيا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب. 

ودعت الأمم المتحدة لتمديد صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا التي تنتهي في 18 مارس الجاري. 

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء، أن من "بالغ الأهمية" تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المبرم مع روسيا والحيوي لإمدادات الغذاء العالمية والذي تنتهي مدته في 18 مارس.

وقال أنطونيو جوتيريش خلال زيارة إلى كييف: "أود التأكيد على الأهمية البالغة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في 18 مارس والعمل على تهيئة الظروف لإتاحة استخدام منشآت التصدير الأساسية عبر البحر الأسود على أفضل وجه ممكن".

روسياا أوكرانيا تمديد اتفاقيةالحبوب الحرب أمريكا

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