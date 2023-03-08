الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق منتدى الجامعات «مستقبلنا الأخضر بعد 27 CoP» بجامعة أسيوط

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أعمال منتدى الجامعات المصرية والمنعقد تحت عنوان "جامعتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر ما بعد 27 CoP"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة في خدمة المجتمع ومواجهة مشكلاته عن طريق تطوير الخدمات المقدمة لمواطنيه للنهوض بواقعه ومستقبله، مضيفا أن الجامعة استحقت لقب "قاطرة التنمية والنماء في صعيد مصر"، لدورها الفعال عبر ستة عقود متتالية في خلق نهضة علمية وبحثية، وخلق مناخ تنويري وحضاري داخل المجتمع المحيط بها.

IMG-20230308-WA0115

وشدد المنشاوي على حرص الجامعة على استضافة المنتدى الأول للجامعات المصرية من أجل إتاحة الفرصة لطرح رؤى علمية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية والتعريف بجهود القيادة السياسية الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والهادفة إلى الحد من المشكلات البيئية وترسيخ ركائز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي مستهل أعمال المنتدى، أعربت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادتها بانطلاق فعاليات المنتدى واستضافة جامعة أسيوط لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمرة الثانية في عاميين متتالين، موضحةً أن المنتدى يهدف إلى وضع خارطة طريق المشروعات البحثية للجامعات المصرية واستعراض أهم المشروعات المقدمة في هذا المجال وتنظيم جهود الجامعات المصرية في مجال التنمية المستدامة، مضيفةً أنه يهدف إلى طرح رؤية علمية لقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية وتشكيل قوي حقيقية تعمل علي تنفيذ إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن إدارة الجامعة اتخذت خطى جادة بإعلانها أن شهر نوفمبر من كل عام شهراً للبيئة، مستعرضةً بفيلم تسجيلي يوثق فعاليات شهر البيئة في 2022.

IMG-20230308-WA0110

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، جهود الجامعات المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، فقد تم إصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتاب علمي ونشر حوالي 1000 بحث علمي بمختلف المنصات العلمية، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة النشر الدولي ليصل إلى 840 بحثاً دولياً في هذا المجال، فضلاً عن تنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمر وورشة عمل، موضحاً مشاركة الجامعات في مؤتمر المناخ cop27.

IMG-20230308-WA0111

وأشار رفعت إلى جهود المجلس الأعلي للجامعات في دعم أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعات من خلال إشراك الطلاب في تحقيق أهدافها من خلال إجراء الأبحاث العلمية وطرح برامج تعليمية تهدف إلى ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، مشيداً بموقع جامعة أسيوط الاستراتيجي وتكامل كلياتها وسعيها الدائم نحو تحقيق برامج دراسية تتسم بالمرونة وتهدف إلى تخريج جيل واع لديه المعرفة بجميع مجالات التنمية المستدامة.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
IMG-20230308-WA0101
IMG-20230308-WA0101
IMG-20230308-WA0103
IMG-20230308-WA0103
IMG-20230308-WA0105
IMG-20230308-WA0105
IMG-20230308-WA0108
IMG-20230308-WA0108
البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الدكتور أحمد المنشاوى القيادات الشعبية والتنفيذية خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

جهاز Atc السبب| القصة الكاملة لحادث قطار قليوب.. ومصدر: «تعطيله وراء وقع الحادث»

تكلفة الحج من مصر 2023.. قرعة وزارة الداخلية وطريقة سداد الرسوم 

الرئيس السيسى يوجه بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر

البنك المركزي: 10.6 % ارتفاعًا في السيولة المحلية بنهاية نوفمبر 2022

السجن المشدد من 3 لـ12 عامًا لـ6 متهمين بـ«رشوة جامعة دمنهور»

حل مشكلات المستثمرين والحزمة الاجتماعية.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلى: «صاروخ غزة» سقط داخل حدود القطاع المحاصر