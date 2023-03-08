انطلاق منتدى الجامعات «مستقبلنا الأخضر بعد 27 CoP» بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أعمال منتدى الجامعات المصرية والمنعقد تحت عنوان "جامعتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر ما بعد 27 CoP"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة في خدمة المجتمع ومواجهة مشكلاته عن طريق تطوير الخدمات المقدمة لمواطنيه للنهوض بواقعه ومستقبله، مضيفا أن الجامعة استحقت لقب "قاطرة التنمية والنماء في صعيد مصر"، لدورها الفعال عبر ستة عقود متتالية في خلق نهضة علمية وبحثية، وخلق مناخ تنويري وحضاري داخل المجتمع المحيط بها.

وشدد المنشاوي على حرص الجامعة على استضافة المنتدى الأول للجامعات المصرية من أجل إتاحة الفرصة لطرح رؤى علمية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية والتعريف بجهود القيادة السياسية الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والهادفة إلى الحد من المشكلات البيئية وترسيخ ركائز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي مستهل أعمال المنتدى، أعربت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادتها بانطلاق فعاليات المنتدى واستضافة جامعة أسيوط لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمرة الثانية في عاميين متتالين، موضحةً أن المنتدى يهدف إلى وضع خارطة طريق المشروعات البحثية للجامعات المصرية واستعراض أهم المشروعات المقدمة في هذا المجال وتنظيم جهود الجامعات المصرية في مجال التنمية المستدامة، مضيفةً أنه يهدف إلى طرح رؤية علمية لقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية وتشكيل قوي حقيقية تعمل علي تنفيذ إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن إدارة الجامعة اتخذت خطى جادة بإعلانها أن شهر نوفمبر من كل عام شهراً للبيئة، مستعرضةً بفيلم تسجيلي يوثق فعاليات شهر البيئة في 2022.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، جهود الجامعات المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، فقد تم إصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتاب علمي ونشر حوالي 1000 بحث علمي بمختلف المنصات العلمية، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة النشر الدولي ليصل إلى 840 بحثاً دولياً في هذا المجال، فضلاً عن تنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمر وورشة عمل، موضحاً مشاركة الجامعات في مؤتمر المناخ cop27.

وأشار رفعت إلى جهود المجلس الأعلي للجامعات في دعم أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعات من خلال إشراك الطلاب في تحقيق أهدافها من خلال إجراء الأبحاث العلمية وطرح برامج تعليمية تهدف إلى ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، مشيداً بموقع جامعة أسيوط الاستراتيجي وتكامل كلياتها وسعيها الدائم نحو تحقيق برامج دراسية تتسم بالمرونة وتهدف إلى تخريج جيل واع لديه المعرفة بجميع مجالات التنمية المستدامة.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

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