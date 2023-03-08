محافظ الغربية: أولوية قصوى لمشروعات قطاع الصحة والعمل على متابعتها

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تعطي أولوية قصوى لمشروعات قطاع الصحة، والعمل على متابعتها من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقًا للجدول الزمني.

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لتفقد عدد من مشروعات الصحة، شملت تفقد مستشفى طنطا الجديد، معهد الأورام الجديد ومستشفى الطب النفسي، وذلك بحضور حسام باللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا وممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا.

وتفقد محافظ الغربية، أعمال إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كل التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة.

وأوضحت الدكتورة مها خلف، مدير المستشفى، أن المبنى سيتكون من 4 مبانٍ تشمل (مبنى رئيسي، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سرير داخلي ، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلاً عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي و 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، إلى جانب قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام)، كما تضم المستشفى قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي، 6 أسرة)، وقسم للمعامل يضم (بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR لمختلف الفئات العمرية).

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 82% لتكون جاهزة خلال هذا العام بديلة عن مستشفى المنشاوي العام.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل أن المستشفى يضم أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى طنطا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث أوضحت الدكتورة شيرين سمير مديرة المستشفى أن المستشفى تخدم محافظتي الغربية وكفر الشيخ وتضم 4 أقسام بها ١٠٧ أسرة وتعمل حاليا بقوة ٦٣سريرًا، لحين الانتهاء من أعمال التطوير، إلى جانب العيادات الخارجية الخاصة بالأمراض النفسية وعلاج الإدمان والكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة الذهنية بالإضافة إلى وجود لجان بالمستشفى تقوم بالخدمات المجتمعية مثل لجنة التأهيل ولجنة طب المجتمع.