الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى ثيوفيلكتوس المعترف رئيس أساقفة نيكوميذية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى ثيوفيلكتوس المعترف رئيس أساقفة نيكوميذية، الذي رسمه البطريرك تاراسيوس متروبوليتاً لمدينة نيكوميذية. ثم نفاه الإمبراطور لاون الأرمني محطم الأيقونات سنة 815 لتمسكه بالإيمان القويم. وانتقل إلى الله سنة 845 في منفاه بعد ثلاثين سنة قضاها في العذاب. في عهد البطريرك متوديوس (843-847) نقل رفاته من المنفى إلى مدينة نيكوميذية. وكان السلام قد عاد إلى الكنيسة وانتصر التعليم القويم.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يُحوّل بعض الناس كلّ طعامٍ يتناولونه إلى مزاج سيّء، وإن كان هذا الطعام صحّيًّا. ولا يعود السبب في ذلك إلى الطعام، بل إلى مزاجهم الّذي يغيّر الطعام. وهكذا، إن كان استعداد نفسنا سيّء، كلّ شيء يؤلمها؛ فتحوّل حتّى الأمور المفيدة إلى أمور تؤذيها. إذا وضعنا بعض الأعشاب المُرّة في وعاء عسل، أفلن تغيّر طعم الوعاء كلّه وتجعل العسل كلّه مُرًّا؟ وهذا ما نفعله: ننشر البعض من مرارتنا ونحطّم خير القريب بالنظر إليه من زاوية وَضعِنا السيّء.

والبعض الآخَر لديهم مزاج يحوّل كلّ شيء إلى مزاج جيّد، حتّى الأطعمة الرديئة... للخنازير بُنيَة جيّدة جدًا. فهي تأكل القشور وبذور التمر والنفايات. ومع ذلك، فإنّها تحوّل هذا الطعام إلى لحم لذيذ. ونحن كذلك، إن كانت لدينا عادات حسنة ومزاج جيّد، يمكننا الاستفادة من كلّ شيء، حتّى مّما لا يُستَفاد منه. يقول سِفر الأمثال: "في مَعصِيَةِ الشَّفَتَين فَخُّ الشِّرِّير والبارّ يَخرُجُ مِنَ الضَيق" . لكنّه يقول في مكان آخَر: "إِبتَعِدْ عنِ الإِنْسانِ الجاهِل ولا تَمِلْ عن شِفاهِ العِلْم".