الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد بنوك مصر: لا عمولات سحب عند استخدام ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك

اتحاد بنوك مصر
اتحاد بنوك مصر

أصدر اتحاد بنوك مصر، توضيحًا بشأن ما تم تداوله من بعض الأخبار المغلوطة بشأن عمولات السحب من آلات الصرّاف الآلي الخاصة بالبنوك، والتي تناولت معلومات عاريه تمامًا من الصحة.

‎وأكد اتحاد البنوك في بيانٍ له، أنه لا يوجد عمولات سحب عند استخدام شبكة آلات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر، فهي خدمه مجانية لعملاء كل بنك، وتنطبق العمولات فقط عند استخدام بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدمًا وبطاقات المرتبات لماكينات البنوك الأخرى بغير البنك المصدر للبطاقة، وبعمولة مقررة هي ٥ جنيهات.

‎وأوضح الاتحاد أن عمولات السحب النقدي تخص البطاقات الائتمانية فقط عند استخدامها في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.‎

اتحاد بنوك مصر استخدام الاخبا الاء الائتمان الائتماني الاخ آلات استخدامه

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