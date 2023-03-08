تفاصيل جلسة المزاد العلني لبيع 9 محلات بجهاز مدينة 6 أكتوبر(صور)

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، عن عقد جلسة مزاد علني لبيع “12 محل تجاري - صيدلية” بمساحات تتراوح من 20 متر² إلى 40 متر² بمناطق “توسعات شمالية منطقة 300، أراضي الفين قطعة، مشروع إسكان جنة، منطقة 276 بالتوسعات الشمالية”.



6 أكتوبر يسجل أعلى سعر بيع للصيدلية بمشروع جنة



وأوضح “النجار” أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع عدد 9 محلات تجارية وصيدلية شملت “حدايد بوابات - سوبر ماركت- كوافير- ألبان- مكتبة ولعب اطفال- صيدلية” بسعر يتراوح بين 64 إلى 225 ألف جنيه للمتر² للمحلات، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليون و925 الف جنيه تقريبا.

واشار إلي أن سعر المتر فى المزاد لمحلات مشروع جنه للاسكان الفاخر بمدينة يصل مائه واحد وأربعون الف جنية نشاط سوبر ماركت، كوفير بينما وصل سعر الصيدلة مائتان وخمسه وعشرون الف جنيه للمتر ² وبمنطقة توسعات شمالية منطقة ٣٠٠ ( أراضي الفين قطعة) يصل خمسة وسبعون الف جنية لنشاط حدايد وبويات - سوبر ماركت- البان - أدوات منزلية. وبمنطقة توسعات شمالية منطقة ٢٧٦ يصل أربعة وستون الف جنية لنشاط البان وسوبر ماركت وصل خمسة وستون ألف جنيه - ومكتبة ولعب اصفال ستة وسبعون الف جنية.

وقال رئيس الجهاز إن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم( 182 ) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم(59 ) لسنة 1979 واللائحة العقارية.

وأضاف أن جلسة المزاد عقدت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية و ممثلي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأكد المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، من محال وصيدليات وسوبر ماركت ، ومطعم ،وأدوات منزلية، البان ، وحدايد وبويات ومكتبة ولعب اطفال مشيراً إلى أن المزاد يؤكد أن مدينة ٦ أكتوبر في تقدم بمعدلات التنمية، نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها، وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.

ونوه المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينه 6 باهمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الاسكان المختلفة وتوفير كافة الخدمات السكان من خدمات ومحلات وصيدليات .