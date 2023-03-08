مصريات مُنجزات.. 5 نماذج بمجالات مختلفة لأول مرة في اليوم العالمي للمرأة

"المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، بفضل رغبتها ومقاومتها وإصرارها الدائم على تخطي الصعاب، ومحو كلمة مستحيل، لتتمكن من خلق حياة هنيّة لها، لتعيش المرأة الآن أزهي عصور التمكين، كما أن النساء المصريات لديهن الكثير من المُنجِزات، ولمع اسمهن في الكثير من المجالات حول العالم، ويرصد "الدستور" أبرزهن في التقرير التالي تحديدًا في اليوم العالمي للمرأة.

فايزة حيدر

فايزة حيدر، هي أول مدربة كرة قدم للرجال في مصر، جذبها لعب كرة القدم في سن الـ10 سنوات، ليبدأ شغفها برياضة غير مألوفة حينذاك للسيدات، لتصبح فيما بعد أول مدربة كرة قدم رجال فى مصر، ولم تهتم بأصولها الصعيدية فهي محافظة الأقصر، ولا بتهديد جدها بأخذها من والدتها بعد موت الأب، واستمرت فى رحلتها مشيًا على قدميها مسافة ساعة ذهابا إلى التدريب، متحديا قلة الماديات من جانب وتضييق الأسرة عليها من جانب آخر.

ليصبح اسم فايزة حيدر من أهم الأسماء الموجودة على الساحة فى مجال كرة القدم، وأصبحت أيقونة مصرية فى الكرة النسائية، وتألق اسمها ليتم تكريمها من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عندما حققت المركز الثالث على مستوى العالم مع منتخب مصر لذوى الهمم.

فايزة حيدر

مارڤل وليم

مارڤل وليم، فتاة في العشرينات من عمرها، وهي أول امرأة متطوعة تشغل منصب قائد بفريق الإنقاذ والاستجابة للسيول بالهلال الأحمر، وذلك بعد حصولها على الدبلومة الأمريكية وبكالوريوس إدارة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تحب العمل التطوعي منذ الصِغر والخدمة المجتمعية، مما دفعها للبحث عن الدخول في هذا المجال.

‏‎تحوّل حبها وشغفها بالعمل التطوعي لنجاح في كافة عمليات الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر المصري التي شاركت فيها وذلك بعد أن اجتازت كافة تدريبات فرق الإنقاذ والإسعافات الأولية والتعامل أثناء الأزمات.

‏‎ شاركت فى العديد من المهام من أهمها: “حملة متطوع بكل شارع لحصر ومساندة مرضى الوباء العالمي كوفيد ١٩ وتقديم كافة الاحتياجات والدعم النفسي والطبي، وانقاذ الناس في حوادث انهيارات العقارات”.

فى عام ٢٠٢٢، وبالتعاون مع وزارة الصحة، واستخدام سياراتها الدفع الرباعي، استطاعت تقديم التوعية الصحية والدعم المعنوي لـ ٦٠٠٠ طفل بالصحراء الغربية وصحراء مطروح داخل بيوتهم فى المناطق الصحراوية.

لم تكتفِ "مارڤل" بكونها أول إمرأة متطوعة تشغل منصب قائد بفريق الإنقاذ والاستجابة للسيول بالهلال الأحمر، بل تعمل باستمرار على مساعدة الناس العالقين في الطرق بسبب السيول باستخدام سيارة الدفع الرباعي الخاصة، والدخول في أماكن يصعب الوصول إليها وقت الطقس السيئ، وتمركزها في صفوف فرق الطوارئ في الأماكن الساخنة وقت ارتفاع منسوب مياه الأمطار والأمواج لعدة أمتار بالإسكندرية.

وتم تكريمها من السيدة انتصار السيسي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والمستشار العسكري بالاسكندرية، بالإضافة إلى عدة تكريمات من الهلال الأحمر المصري.

مارڤل وليم

شيماء النوبي

شيماء النوبي هي أول مبتهلة دينية في مصر والوطن العربي، تنحدر أصولها للصعيد، درست نظم المعلومات، كما درست علم النغم والمقامات الموسيقية علي يد العديد من الشيوخ والموسيقيين لتحقق حلمها الذي لطالما حلمت به منذ نعومة أظافرها، ليبدأ هذا المشوار في سن الـ 6 سنوات.

بدأت "النوبي" بأغنيات من الفلكلور المصري والموال القصصي والسيرة الهلالية، لتكن شيماء النوبي هي أولى النساء المبتهلات في مصر، لتبدأ مسيرتها في العالم العربي 2013، لتنال شهرة واسعة في العالم العربي أجمع، ولتٌثقِل موهبتها قررت بالعلم قررت أن تحضرالماچستير في الفن الشعبي وتطوير موسيقاه مع الاحتفاظ بأصول فن الموال والسير الشعبية والاحتفاظ بمدرسة الابتهال.

شيماء النوبي

أماني خليل

لقبت أماني خليل بـ"المرأة الحديدية"، درست أماني إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وعلى الرغم من بلوغها منتصف الخميسنيات من عمرها، إلا أنها تمكنت من إنهاء ماراثون طوكيو 2023 لتكمل الستة سباقات ماراثون الكبرى في العالم، وتسطر اسمها بحروف من ذهب في المجلات العالمية، وترفع اسم مصر عاليًا، وتحصل على ميدالية النجمة بعد رحلة طويلة شاقة دامت 7 سنوات.

في عام 2016، عرفت أماني خليل كأول مصرية في عمر الـ 50 تنافس في سباق الأيرون مان ترايثلون في برشلونة، إسبانيا في هذا السباق سبحت مسافة 3.8 كيلومترات، وسابقت بالدراجة 180 كيلومترًا، وجرت ماراثونًا كاملًا بطول 42.2 كيلومترًا.

أماني خليل

لميس سلطان

لميس سلطان الفائزة بجائزة "الرائدات في مجال الطاقة" في مؤتمر ايجيبس 2023، وهي مهندسة عمليات الحفر على منصات بحرية، وتخرجت من كلية هندسة بترول وطاقة من الجامعة الامريكية عام 2015.

وتعمل في شركة بريتيش بتروليوم منذ عام 2017 كمهندسة موقع علي منصة حفر في بحر الشمال، لميس هي اول مهندسة مصرية وعربية تشتغل في هذا الموقع، وقد تسلمت والدتها الجائزة نيابة عنها خلال فعاليات مؤتمر ايجيبس 2023، وتعمل على منصة الحفر لمدة ٢١ يوما متواصلة.