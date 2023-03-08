الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع الأمريكى يؤكد أن بلاده تثمن عاليًا القيادة المصرية ودورها المحورى فى المنطقة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلًا عن تكثيف التعاون وعلى تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلًا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تثمن عاليًا القيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسئولة، مشددًا على حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.

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