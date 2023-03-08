السجينى: الرئيس السيسى أرسى مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان بالمحافل الدولية

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسى مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان في المحافل الدولية.

وأضاف السجيني، خلال ترؤس وفد اللجنة الذي يزور محافظتي سوهاج والأقصر، أن مفهوم حقوق الإنسان لدى البعض يقتصر على إبداء الرأي، وهذا خطأ جسيم، فحقوق الإنسان كما أرسى الرئيس السيسي أعم وأشمل، فاقتحام العشوائيات وبناء مساكن آدمية وبناء مشروعات وتقديم خدمات وعمل تنمية كلها من مفاهيم حقوق الإنسان، وهذا ما شهدناه خلال زيارة وفد اللجنة لمحافظة سوهاج، وما يتم على أرض محافظة سوهاج من مشروعات تنموية وخدمات هو أسس ومعايير من حقوق الإنسان.

وأكد السجيني، على أنه من الضروري أن تكون لكل محافظة هوية يقوم عليها البيان الاقتصادي سواء كان ذلك زراعيًا أو صناعيًا أو سياحيًا أو تجاريًا أو غير ذلك وإعداد ملف وخطط لهذا الأمر، ومن ثم نعمل علي تقديم الدعم لها من خلال التنسيق والتعاون مع دولة رئيس الوزراء، بحيث يكون لكل محافظة بيان اقتصادي بالإضافة إلى البنيان الخدمي.

من جهته، قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن سوهاج وإن كانت بالأساس محافظة زراعية إلا أن وجودها بين جبلين من الناحية الشرقية والغربية يصعب امتدادها بل ويستحيل إضافة أي رقعة زراعية جديدة، لذلك فإن المجال الصناعي هو الحل لعمل نقلة نوعية للمحافظة وتشغيل الأيدي العاملة، وبالتالي انخفاض البطالة وارتفاع معدل الدخل وتغيير أحوال الناس إلى حياة أحسن.

ووصل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى محافظة سوهاج صباح اليوم، وكان فى استقباله اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وعدد من قيادات المحافظة، وذلك في إطار الزيارة البرلمانية التى تقوم بها اللجنة إلى عدد من محافظات الصعيد.

وأكد المهندس أحمد السجينى، أن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي للجنة والتي أناطها بها الدستور والقانون وطبقًا للائحة المجلس، ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة بتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظات الثلاثة، حيث تقوم اللجنة في اليوم الأول بزيارة لمحافظة سوهاج وتفقد محطة الصرف الصحي بالهجرسة بسوهاج، بعدها سيكون هناك لقاء مع محافظ سوهاج، ثم تتفقد اللجنة المركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، بعدها تقوم اللجنة بتفقد سوق ناصر الحضرية، وتفقد موقف سوهاج أسيوط، وتفقد بعض مشروعات حياة كريمة ببعض قري المحافظة، وتفقد مصنع تدوير المخلفات بمركز دار السلام.