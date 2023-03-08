في ثالث أسابيع الصوم.. تعرف على لحن الليلويا الذي يفصل بين طقوس الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بثالث أسابيع الصوم الكبير والمعروف باسبوع الابن الضال.

وقال المرتل حنا لويس في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن لحن الليلويا الذي يقال في اثناء تقدمة الحمل يعتبر أبرز ألحان الكنيسة التي يمكن من خلالها تمييز الأيام التي يمر بها الأقباط من جهة الإفطار والأصوام وغيره.

فعلى سبيل المثال في الصوم الكبير يقال لحن الليلويا إى إى إيخون الذي يقول: الليلويا إى إى إيخون شابى ما إن إيرشو أوشى إنتى افنوتى. ناهرين إبهو إم افنوتى نى إيطاف تى إم إبؤنوف إنتى طاميت آلو. تى نا أو أونه ناك إيفول افنوتى بانوتى خين أو كيثارا أرى إفمفيئي ابشويس إن دافيد نيم تيف ميت ريم رافش تيرس الليلويا.

وتعني تلك الكلمات بالعربية: هلليلويا، أدخل إلى مذبح الله أمام الله الذي يبتهج بشبابي. اعترف لك يا الله إلهي بالقيثارة اذكر يا رب داود وكل دعته، هلليلويا.

إذن بمجرد أن يدخل المصلي للكنيسة ويسمعه يدرك انه في زمن الصوم الكبير، بينما تصلي الكنيسة في ايام الاعياد والافطار والخماسين لحن الليلويا فاى بيه بى الذي يقول : الليلويا فاى بيه بى ايه هوؤ ايطا ابشويس ثاميوف. مارين ثيليل انتين اونوف اممون انخيتف. او ابشويس إك إيه ناهمين أو ابشويس إك إيه سوتين نين مويت: افئزماروؤت انجيه في اثنيو خين افران ام ابشويس الليلويا.

وتعني تلك الكلمات باللغة العربية: هلليلويا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. يا رب خلصنا يا رب سهل سبيلنا. مبارك الآتي باسم الرب. هلليلويا.

هذا وتصل الكنيسة في أيام الأصوام التي تأتي بخلاف الصوم الكبير لحن الليلويا جى افميفئي ويقول: الليلويا جى افميفئي ان اورومي إيف اى اوؤنه ناك ايفول ابتشويس: اووه إبسوجب انتى او ميفئي إيف اى ارشايناك: ني ثيسيا ني ابروس فورا شوبو ايروك: الليلويا

وتعني تلك الكلمات باللغة العربية: هلليلويا. إن فكر الإنسان يعترف لك يا رب، وبقية الفكر تعيد لك. الذبائح والقرابين اقبلها إليك. هلليلويا.