«صحة المواطن أولًا».. تطوير بعض أقسام مستشفى رأس التين العام

على مدار الـ8 سنوات الماضية، شهد قطاع الصحة طفرة كبيرة من خلال تجديدات وإصلاحات ومنشآت جديدة، في إطار حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين والاهتمام بالبنية التحتية، وشهد عدد من المحافظات والقرى تطورًا كبيرًا في قطاع الصحة، ومن ضمن تلك المحافظات الإسكندرية.

ضمن مشروعات التطوير بمحافظة الإسكندرية، أعمال تطوير بعض أقسام مستشفى رأس التين العام بمحافظة الإسكندرية، والذي تم تنفيذه في مارس ٢٠٢١، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 3 ملايين جنيه.

شملت أعمال تطوير مستشفى رأس التين العام، تطوير وحدة الغسيل الكلوي، حيث تم تجهيز البنية التحتية والإنشائية لها وتطوير الأجهزة وتطوير ماكينات الغسيل الكلوي، وإضافة 6 أسرة جديدة ليصل عدد الأسرة بها إلى 28 سرير غسيل كلوي، واستحداث غرفة لتركيب قساطر الكلي الصناعية، وكذلك تطوير وحدة الحروق بالمستشفى من تطوير وحدة العمليات ووحدة العناية المركزة، وتطوير قسم العمليات بوحدة الحروق، وإمدادهها جميعا بالأجهزة والتجهيزات اللازمة، وذلك بتكلفة تقدر بـ3 ملايين جنيه.

تطوير وحدة الغسيل الكلوي، حيث تم تجهيز البنية التحتية والإنشائية لها وتطوير الأجهزة وتطوير ماكينات الغسيل الكلوي، وإضافة 6 أسرة جديدة ليصل عدد الأسرة بها إلى 28 سرير غسيل كلوي، واستحداث غرفة لتركيب قساطر الكلي الصناعية، وكذلك تطوير وحدة الحروق بالمستشفى من تطوير وحدة العمليات ووحدة العناية المركزة، وتطوير قسم العمليات بوحدة الحروق، وإمدادهها جميعا بالأجهزة والتجهيزات اللازمة.

أيضا ضمن مشروعات التطوير بمحافظة الإسكندرية، أعمال تطوير وتجديد مستشفى حميات الإسكندرية، التي تم تنفيذها في أكتوبر 2021 ضمن مشروعات قطاع الصحة في محافظة الإسكندرية، بإجمالي تكلفة 7 ملايين جنيه.

وشهد مستشفى حميات الإسكندرية أعمال تطوير خلال السنوات القليلة الماضية، التي شملت تجهيز وحدة رعاية مركزة بقيمة 3 ملايين جنيه، وبقوة 12 سريرًا لخدمة مرضى الكوفيد، كما تم تزويد المستشفى بـ"جهاز الأشعة المقطعية C . T "بتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه.