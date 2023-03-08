تفاصيل أول اجتماع للبرتغالى بيريرا مع أعضاء لجنة الحكام

عقد البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، رئيس لجنة الحكام الجديد، أول اجتماع له مع أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الجبلاية.

وتواجد محمد فاروق، نائب رئيس اللجنة، وتوفيق السيد، مسؤول مسابقات القسم الأول، وأحمد أبوالعلا، إدارى اللجنة، وتونى عثمان، مسؤل العلاقات العامة باللجنة، ومجدى رزق ومجدى القاضى وفريد سلطان.

وشهدت الجلسة، التى استمرت قرابة الساعة، حديث بيريرا فى بداية الاجتماع عن أسلوب وطريقة العمل فى المرحلة القادمة، وضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق الهدف وهو الارتقاء بمنظومة التحكيم المصرى والعمل على تطويرها.

وأبدى الخبير البرتغالى سعادته بالعمل والتواجد فى مصر لمدة عام ونصف، وفقا للعقد المبرم من اتحاد الكرة، معتبرا أنها فرصة جيدة لنقل خبراته السابقة فى مجال تطوير التحكيم إلى مصر.

وشدد رئيس لجنة الحكام على أن هناك خطة عمل لتطوير المنظومة التحكيمية، والعمل مع جيل جديد من الحكام خلال الفترة القادمة.

وأوضح بيريرا أن هناك اتجاها لتوسيع القاعدة من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الحكام الشباب للظهور فى الدورى الممتاز، بهدف منح الفرصة للحكام الجيدين للتواجد فى القائمة الدولية وتمثيل مصر خارجيا.

وبدأ ميلو بيريرا العمل بشكل رسمى فى رئاسة لجنة الحكام منذ بداية شهر مارس الجارى، بعد فترة من متابعة الكرة المصرية، وقت المفاوضات مع اتحاد الكرة.

وينوى رئيس لجنة الحكام الجديد، الدفع بحكام مساعدين شباب خلال مباريات الدوري لرغبته في توسيع قاعدة الاختيارات.

وطلب ميلو بيريرا من اتحاد الكرة، استقدام مساعد برتغالي له من أجل الوجود مع لجنة الحكام خلال المرحلة المقبلة.

ويرغب بيريرا في وجود مساعد له يعلم طريقة عمله، للوجود في لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، والتي يوجد بها محمد فاروق وتوفيق السيد.