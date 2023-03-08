الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم تحصل على شهادات نظام إدارة الجودة من «إيجاك»

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى الطبى بكافة الصروح الطبية التابعة للقوات المسلحة، حصلت معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم على شهادات نظام إدارة الجودة من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك)، وذلك بعد استيفائها كافة الشروط والمعايير المطابقة للمواصفات الدولية الخاصة بالمنشآت الطبية المتطورة بما يمكن من تقديم خدمة متميزة لكافة المترددين عليها.

وخلال الاحتفالية التى أقيمت لتسليم شهادات الجودة ألقى اللواء طبيب/ رأفت زاهر عبدالرحمن مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الدعم لتطوير المستوى العلمى والتقنى بالمعامل وبنك الدم لمواكبة التطور المتلاحق فى ذلك المجال.

كما ألقى المهندس/ هانى عبدالقادر المدير التنفيذى لمؤسسة "إيجاك" كلمة أعرب خلالها عن تقديره للمستوى المتميز الذى تتمتع به معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم مما أسهم فى الحصول على شهادات الاعتماد الدولية.

حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وممثلى المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك).

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