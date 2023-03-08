الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى ينيب الفريق أول محمد زكى لوضع إكليل زهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

الفريق أول محمد زكى،
الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد، والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وفى نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وفى سياق متصل، أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة، رافقهم خلال المراسم السادة المحافظون ومديرو الأمن.

الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة

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وائل لطفي

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