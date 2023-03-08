محافظ أسيوط: تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات أمام مشروعات ريادة الأعمال بالمحافظة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديم كل التسهيلات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات على أرض المحافظة خاصة مشروعات ريادة الأعمال تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل ومشروعات للشباب والفتيات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالشباب والفتيات والسيدات وتمكينهم اقتصاديًا مع احتضان الأفكار وريادة الأعمال وتطويرها والمشروعات الجديدة التي تساهم في عمليات التنمية والحوكمة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية في القرى الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار شهدت محافظة أسيوط، إطلاق الدورة الأولى للمنح الفرعية وافتتاح حاضنة الأعمال "ABWA Entrepreneur incubator" الذي تنفذه جمعية سيدات الأعمال بأسيوط خلال 33 شهرًا بالشراكة مع حوالي 40 جمعية أهلية وقاعدية بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال وذلك في إطار تنفيذ مشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتمكين الاقتصادي بصعيد مصر الممول من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور علي سيد، وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط ، ورضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، واسراء عبدالجابر مدير وحدة البرامج بهيئة بلان انترناشيونال ايجيبت ، وهبة الجلالي مدير عام إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ، واسلام جهاد استشاري التمكين الاقتصادي بهيئة انترناشيونال ايجيبت ، ونبيلة عبدالرؤوف أمين الصندوق بجمعية سيدات الأعمال بأسيوط.

وبدأ اللقاء بتعريف الأطراف المعنية والمشاركين والإعلان عن إطلاق الدورة الأولى للمنح الفرعية وافتتاح حاضنة الأعمال الإجتماعية بصعيد مصر، ثم كلمات الحضور لوكيل وزارتي القوى العاملة والزراعة وممثل وزارة التضامن الاجتماعي وممثل هيئة بلان انترناشيونال وتوضيح الفعاليات التي يتم تنفيذها ببعض الجهات فضلاً عن استعراض وشرح للمشروع تلاها الاستماع لعدد من النماذج الناجحة ورواد الأعمال بمراكز وقرى المحافظة.

كما شهد اللقاء شرح تفصيلي عن ماهية رياد الأعمال الاجتماعية ومناقشة أفكار مشروعات الريادة الاجتماعية، استعراض نبذة عن مشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتمكين الاقتصادي بصعيد مصر، واستعراض لحاضنة جمعية سيدات الأعمال وأهدافها والخدمات المقدمة وورقة المفهوم والمعايير الأساسية لتقييم الفكرة وعرض أفكار للمشروعات من قبل حنان محمد مسئول المحافظة للمشروع وهبه الله علي ومرفت عبدالسميع مسئولي ومنسقي الميداني والحاضنة بجمعية سيدات الأعمال فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر ومناقشة مفتوحة حول عروض أفكار الجمعيات حول الريادة الاجتماعية وتفاصيل اطلاق الحاضنة والمشروع وذلك لتمكين الجمعيات الأهلية التي تقودها النساء والشباب من إنشاء وإدارة مشاريع ريادة الأعمال الإجتماعية التي توفر فرص عمل، وترفع مستويات الدخل بين الشباب وتقديم الاستفادة لحوالي 10 آلاف شاب وسيدة في المجتمعات المهمشة والقرى الأكثر احتياجاً بالاضافة الى التركيز على إنشاء حاضنة أعمال لإحتضان الجمعيات القاعدية التي يكون لديها فكر ريادي ونشر الفكر الريادي بين كافة أطراف المجتمع.

وشارك في الورشة كل من أحمد محمد بهاء الدين المدير العام للجمعية، والإدارة التنفبذية بالجمعية وحنان محمد مسؤول المشروع بمحافظة أسيوط ، ومنال فوزي مدير المشروع، وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار وجهاز تشغيل الشباب "مشروعك" بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للمرأة، ومركز البحوث، ووحدة نقل التكنولوجيا بجامعة أسيوط ومسؤول حاضنة أعمال بداية، وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ، والعديد من الحاضنات الحكومية والخاصة وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم.