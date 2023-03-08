الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بتخرج دفعة كفر الشيخ بمشروع «ابدأ حلمك».. غدا

صورة العرض
صورة العرض

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حفل تخرج الدفعة الرابعة من المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك"، دفعة محافظة كفر الشيخ، في السادسة مساء غد الخميس، على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ.

تقدم الدفعة بحفل الختام العرض المسرحي "لايك"، تدريب تمثيل د. علاء قوقه – شادي الدالي، تدريب سينوغرافيا د. عبد الناصر الجميل، تدريب موسيقى صلاح مصطفى، تدريب تعبير حركي محمد ميزو، تدريب دراما رنا عبد القوي، رؤية شادي الدالي، سينوغرافيا د. عمرو الأشرف، رقصات محمد ميزو.

عرض لايك المسرحي

العرض المسرحي “لايك” يشارك فيه 46 شابا وفتاة، من بين 650 شابا وفتاة، تقدموا من عدد من القرى والمراكز والمدن، تم تدريبيهم خلال الفترة من أبريل حتى ديسمبر 2022. ويقام الحفل بإشراف د. هاني كمال المدير التنفيذي للمشروع، المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، وينفذه فرع ثقافة كفر الشيخ بإدارة د. جاكلين بشري، بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

والعرض المسرحي “لايك” يتبع مشروع "ابدأ حلمك" وهو أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة ويهدف إلى تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

 وشهدت المرحلة الأولى من مشروع “ابدأ حلمك” تخرج دفعات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية بورسعيد وبني سويف والجيزة. ويتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية داخل محافظاتها.

العرض المسرحي لايك المسرحي العرض إبدأ حلمك مشروع “ابدأ حلمك

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