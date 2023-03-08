الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإمام الأكبر يستقبل وزير خارجية أرمينيا ويناقشان سبل تعزيز التسامح الدينى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، أرارات ميرزويان، وزير خارجية أرمينيا، والوفد الرسمي المرافق له، لمناقشة سبل التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر وأرمينيا، وتعزيز ثقافة التسامح الديني.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر وعلماء الأزهر بوزير خارجية أرمينيا والوفد الرسمي المرافق له في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا حرص الأزهر على تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع أرمينيا انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين مصر وأرمينيا ودور الأزهر في نشر سماحة الإسلام وقيمه التي تدعو للسلام والتعايش بين الناس على اختلاف معتقداتهم وثقافاتهم.

وأكد شيخ الأزهر، أن ثقافة السلام ينبغي أن تسود العالم في ظل ما ذاقته الشعوب والأمم من ويلات الحروب والصراعات، وأهمية تغليب صوت الحكمة ولغة الحوار، ونبذ العنف والكراهية، وأن الأزهر مستعد دائمًا لبذل كل الجهود في سبيل تحقيق هذه الغايات النبيلة التي تحافظ على الإنسان وتحفظ الأمن والاستقرار للبلدان والشعوب.

التسامح الديني

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأرميني عن إيمان بلاده بأهمية التسامح الديني، واحترام الأديان وحرية العبادة وهي من المبادئ والحقوق الأساسية التي تقوم عليها بلاده، وتقدير بلاده لما يقوم به الأزهر الشريف وشيخه الأكبر من جهود في خدمة التسامح الديني والسلام العالمي، وحرص بلاده على الاستفادة من خبرات الأزهر وتاريخه العريق في الحوار بين أتباع الأديان.

وأشار وزير خارجية أرمينيا إلى امتلاك بلاده نسخًا نادرة من القرآن الكريم مكتوبة بخط اليد ونسخًا من مخطوطات إسلامية تاريخية، متقدمًا باقتراح إلى شيخ الأزهر لاستضافة الأزهر معرضًا دائمًا لعرض هذه النسخ والمخطوطات، وهو ما رحب به فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا استعداد الأزهر لتنفيذ هذا المقترح في أقرب وقت.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مشيخة الأزهر وزير خارجية ارمينيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

«شكرى» يتغيب عن بداية الدورة 159 لمجلس وزراء الخارجية العرب

البنك المركزى يحذّر من التعامل مع جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وزير البترول: شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة في مجال خفض الانبعاثات

استدعاء عمال فندق عثر داخله على جثة شخص في الأزبكية

حبس 3 متهمين بقتل وسرقة عجوز في الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثناء هاشم

أساتذة أكاديمية الفنون ممنوعون من ممارسة مهنتهم.. كارت أصفر

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: «صاروخ غزة» سقط داخل حدود القطاع المحاصر

مسيرات فلسطينية حاشدة للتنديد بمجزرة الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا