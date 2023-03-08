الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

31 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على المخابز في ديرمواس بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس نفذت حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتأكد من ألتزام أصحاب المخابز بمواعيد التشغيل والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، لافتًا إلى أن الحملة اسفرت عن تحرير 31 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات، (ما بين نقص وزن ـ عدم مطابقة للمواصفات ـ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم إعطاء بون) وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس تكثف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية مثل إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري سواء بأحياء المدينة أو القري التابعة لها؛ لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بصفة دورية تنفيذًا لتوحجيهات وتكليفات محافظ المنيا بتكثيف هذه الحملات وتطبيق الإجراءات القانونية علي المخالفين بكل حزم حتي تكون رادعًا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه المخالفات.

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مركز ديرمواس بالمنيا تحرير 31 مخالفة تموينية متنوعة حملة مكبرة علي المخابز البلدية عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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