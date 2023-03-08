الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

للمرة الأولى.. دورة تدريبية لتسليم الألحان القبطية والكنسية باللغة الإنجليزية

شمامسة
شمامسة

انتهت الفترة المحددة من قبل معهد اربصالين للألحان الكنسية والتسبحة، والمخصص في إعداد مرتلي الكنيسة، برئاسة الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه، لقبول المشتركين في الدورة التدريبية الأحدث لتسليم الحان الكنيسة والتسبحة والذكصولوجيات باللغة الإنجليزية.

وتستغرق الدورة التدريبية من 8 إلى 12 شهرا، بواقع حصة واحدة أسبوعيا، لمدة ساعتين ونصف، ويأتي ذلك من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساءً، بمقر معهد اربصالين، بمبنى الامير المواجه لكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بسيدي بشر.

هذا وصلى الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها، أول قداس بالكنيسة الكائنة بالطابق الأرضي، بكنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبي التابعة للإيبارشية بعد انتهاء أعمال التشطيبات بالكنيسة.

شارك في صلاة القداس عدد من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من الشعب.

بينما صلى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى القداس الإلهي لبدء نهضة القديس البابا كيرلس السادس، في كنيسة القديسين البابا كيرلس عمود الدين والبابا كيرلس السادس بالمحلة الكبرى، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عددًا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما  احتفل المعهد القبطي للدراسات النفسية، التابع لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، بتخريج دفعة جديدة من دارسي دبلوم الصحة النفسية بعد أن أتموا الساعات المعتمدة للدراسة بالمعهد، بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع، ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

وقدم الدكتور القس روفائيل رمزي مدير المعهد عرضًا وافيًا للمحتوى الدراسي الذي يقدمه المعهد، إلى جانب أساليب التدريس الحديثة المتبعة فيه، مشيرًا إلى أن عدد خريجي دفعة هذا العام بلغ ٢٠٣ دارس من الآباء الكهنة والخدام والخادمات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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