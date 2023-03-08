الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف السلام في ضيافة كنيسة شهداء حلوان بنهضة البابا كيرلس

الانبا مكسيموس
الانبا مكسيموس

حل الأنبا مكسيموس أسقف عام السلام للأقباط الأرثوذكس، ضيفا على نهضة القديس البابا كيرلس السادس، والتي نظمتها مطرانية حلوان والمعصرة برئاسة أسقفها الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، في كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي والبابا كيرلس السادس وشهداء حلوان بحدائق حلوان.

وألقى الأنبا مكسيموس عظة روحية على مسامع الأقباط المشاركين بالحضور، هذا وقدم الترانيم الروحية على مسامع الحضور كورال كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بحدائق حلوان.

هذا ورسم الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة، وتوابعها ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، طلبة الفرقة الرابعة بالكلية في رتبة "إبيدياكون".

جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم أول أمس وتولى نيافته خدمته في مقر الكلية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما بارك ارتداء طلبة الفرقة الثانية للقسم ذاته، ثوب التكريس (الروب).

وفي السياق ذاته رسم الأنبا ميخائيل اليوم، طلبة القسم المسائي في رتبة "أغنسطس"

وفي كلمته شدد على ضرورة الحرص الدائم على كرامة الإكليريكية وذلك من خلال أن يكون الشماس الإكليريكي نموذجًا في الكلام والتصرف والانضباط في الصلاة والتعقل والحكمة.

شارك في الصلاة القمص بنيامين المحرقي المشرف الروحي لطلبة القسم النهاري، وبعض أعضاء هيئة التدريس.

كما صلى الأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة وتوابعها، القداس الإلهي، صباح أول أمس، في كنيسة السيدة العذراء بسقيل التابعة للإيبارشية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح، الشماس مينا أديب كاهنًا على كنيسة أبو سيفين بجزيرة محمد بالوراق باسم القس متياس.
وهذا من المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء "السريان" بوادي النطرون.

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وائل لطفي

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