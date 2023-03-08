الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحتفل باليوم العالمى للمرأة برحلة نيلية للمسنات

اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة

نظّم قطاع الرعاية الاجتماعية تنسيقاً وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة احتفالية بنادي ضباط أمن القاهرة بالمنيل لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم، تتضمن رحلة نيلية وفقرات ترفيهية ومأدبة غداء تقديراً لمسيرة عطائهن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة  المصرية الفعال في المجتمع.

ولاقى ذلك استحسان السيدات المعيلات اللاتي توجهن بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنساني، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتقديراً للدور المهم للمرأة المصرية وفي ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم.

حقوق الانسان وقطاع حقوق الإنسان ضباط امن القاهرة وزارة الداخلية

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