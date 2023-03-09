الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تصميمات لأوكرانيين ناشئين في أسبوع الموضة بباريس (صور)

تصميمات لأوكرانيين
تصميمات لأوكرانيين ناشئين في أسبوع الموضة بباريس

عرض 7 مصممين ناشئين من أوكرانيا مجموعاتهم لخريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة في باريس، حيث يتم دعمهم من قبل برنامج الاقتصاد التنافسي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي يعمل على دعم صناعة الأزياء الأوكرانية في خضم الحرب، والهدف هو جلب المصممين الناشئين إلى جمهور عالمي جديد.

تصميمات لأوكرانيين ناشئين في أسبوع الموضة بباريس

وتعتبر المجموعات المعروضة أكثر من رائعة لأنها تم إنتاجها يدويًا على خلفية انقطاع التيار الكهربائي وصفارات الإنذار من الغارات الجوية والحاجة إلى نقل المشاغل إلى الملاجئ، على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها المصممون فهذه هي الرحلة الثانية من نوعها في أسبوع الموضة في باريس.

Frolov المعروف بملابس السهرة الجريئة والسريالية  هو أحد هذه الأسماء، اكتشفت العلامة شهرة في إبداع فستان قصير لبيونسيه لارتدائه خلال حفلتها الخاصة في فندق أتلانتس ذا رويال في دبي.

تصميمات لأوكرانيين ناشئين في أسبوع الموضة بباريس

تضمنت المجموعة قطعًا مناسبة للجسم، بما في ذلك بدلة للجسم كاملة  وبنطلون بقصة ضيقة تعلوها صدرية عارية بقلب ذهبي مرصع بالترتر.

في الوقت نفسه تعد Kachorovska واحدة من أشهر العلامات التجارية في أوكرانيا حيث تصنع الأحذية الكاحل المصنوعة من الجلد ومن المتوقع أن تحظى بشعبية لدى الجمهور الباريسي.

تصميمات لأوكرانيين ناشئين في أسبوع الموضة بباريس


تستخدم Label Chereshnivska مطبوعات مرسومة يدويًا عبر مجموعتها الكبيرة، هذا الموسم مصنوع من مواد معاد تدويرها في الغالب مع الإلهام من المشهد الإبداعي في كييف.

تصميمات لأوكرانيين ناشئين في أسبوع الموضة بباريس

اسم آخر هو Katerina Kvit التي تدور حول الفخامة البسيطة حول القطع المصممة جيدًا مع لمسة مدمرة.

من ناحية أخرى يقدم Paskal الزخارف الزهرية ويعتمد على  سحر المدرسة القديمة على العاصمة الفرنسية بعباءات من الساتان تتميز برؤوس، الأزياء الأوكرانية كانت جوهرة خفية، على الرغم من كل ما كان يحدث، هناك احترام كبير لجميع الناس في أوكرانيا وكيف يكيفون حياتهم من أجل البقاء والاستمرار في النمو.

تصميمات لأوكرانيين ناشئين في أسبوع الموضة بباريس
مصممين أوكرانيين اسبوع الموضة في باريس أحذية من الجلد خريف وشتاء ٢٠٢٣ فساتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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