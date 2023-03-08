الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التحالف الوطنى: حريصون على إيصال المساعدات إلى مستحقيها مع قدوم رمضان «فيديو»

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال حسين سالم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن  مبادرة «كتف في كتف» تعمل على دعم الطبقات الفقيرة بالقرى المصرية، خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، والغرض منها التحالف بين مؤسسات المجتمع المدني لإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

قافلة "كتف فى كتف" ستنطلق الجمعة لدعم الطبقات الفقيرة

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج  «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك متطوعين بالجمعيات يعملون منذ سنوات، مؤكدا أنه سيكون هناك قافلة ستتحرك يوم الجمعة القادمة، وسيتم توزيع سلع غذائية.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن محافظة جنوب سيناء شهدت اليوم وصول قطار الخير في اصطفاف كبير من متطوعي التحالف والذين استقبلوا  11 قاطرة مُحملة بأكثر من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تحتوي علي 400 طن مواد غذائية.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التعاون بين المؤسسات بمبادرة كتف بكتف تضمن وصول المساعدات لمستحقيها مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق مرة أخرى، وتوزيعها بصورة عادلة.

 

400 طن ؤسسات المجتمع المدني التحالف الوطني للعمل الأهلي إيصال المساعدات رمضان الكريم قدوم شهر رمضان يوم الجمعة القادمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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التحالف الوطنى: حريصون على إيصال المساعدات إلى مستحقيها مع قدوم رمضان «فيديو»

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