ضبط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من مركبة في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوجود واقعة سرقة داخل إحدى محطات شركات النقل السياحى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع سائق بشركة للتجارة والتوريدات - وآخران "مندوبى مبيعات بذات الشركـة" وقرروا بأنهم حال تواجدهم بالمحطة محل البلاغ لحجز تذاكر للسفر لإحدى المحافظات لشراء قطعــة أرض لمالك الشركة عملهم تاركين حقيبتين تحتويان على مــبلغ مالى قدره (3.2 مليون جنيــه) بسيارة “قيادة الأول ”، ولدى عودتهم اكتشفوا سرقة المبلغ المالى وأثناء الفحص حضر المستشار القانونى للشركة، واتهم السائق المذكور وأحد المندوبين بتبديد المبلغ المُشار إليــــه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام أحد المارة بالوقوف بجانب السيارة وتمكن من فتحها والاستيلاء على الحقيبتين وبداخلهما المبلغ المشار إليه، ولاذ بالفرار، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه عدا جزء منه.. وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار بتحريض من أحد مندوبى المبيعات، كما أضاف أحد المتهمين بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وبإرشادهم تم ضبط السيارة " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة المحرض على ارتكاب الواقعة بأقوال المتهمين أيدها واعترف بتخطيطه للاستيلاء على المبلغ المالى، وتحريضهم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة.

بإعادة مناقشة المحصلين حول المبلغ المالى ومصدره ووجهته إلى مدينة الأقصر أفادوا بقيام المُبلغ بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بطرق غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.